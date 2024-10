Orari Motogp Giappone: Sky e Tv8, dove vedere qualifiche, Sprint race e Gran premio di Motegi

Motegi, 3 ottobre 2024 – Nonostante la vittoria di Jorge Martin con una gara condotta dall’inizio alla fine, Pecco Bagnaia è uscito dal difficile weekend di Mandalika con un guadagno di 3 punti in classifica. Il campione del mondo era arrivato in Indonesia con 24 punti di ritardo e ora ne ha 21 da recuperare, per effetto della vittoria in Sprint Race con la caduta di Martin e del terzo posto in gara lunga. Di più Bagnaia non avrebbe potuto fare considerando le difficoltà sul passo con gomma media e il rivale è parso fin dal venerdì decisamente più in ritmo e in feeling con il tracciato asiatico. Ora ci si sposta a Motegi dove ci sarà il terzo fine settimana consecutivo. La lotta sembra racchiusa ai primi due, perché Bastianini a Mandalika è caduto nel tentativo di riprendere i primi due, secondo Acosta, e ora è distante 75 punti, e pure Marquez, da meno 78, è tagliato fuori. Sarà duello, come l’anno scorso, tra Bagnaia e Martin, che da qui alla fine, con l’ultimo Gp di Valencia a novembre, non potranno più sbagliare. Attenzione agli orari del Gp del Giappone, che saranno tra notte e mattina in Italia. Le qualifiche, per esempio, saranno il sabato alle 3.50 con la Sprint Race alle 8, mentre la domenica gara lunga Motogp alle 7.

Circuito

Situato tra le vaste bellezze naturali del distretto settentrionale del Kanto, il circuito ad anello di Motegi in Giappone è composto da un ovale di 1,5 miglia e da un percorso stradale di 2,9 miglia costruito secondo gli standard internazionali. Costruito da Honda come impianto di prova definitivo nell'agosto del 1997, il circuito stradale è diventato sede della Motogp nel 1999, mentre l'ovale è stato progettato per introdurre la cultura motoristica americana nel Paese. Tante le possibilità di sorpasso, partendo da curva 1, passando per curva 5, curva 10, curva 11, caratteristica staccata in discesa che anticipa il ponte verso le ultime curve con la chicane di curva 13 e 14 che immette sul rettilineo.

Precedenti

Si corre in Giappone fin dal 1962, con una interruzione di venti anni dal 1967 al 1987, quando si è ripreso a gareggiare in quel di Suzuka. Il debutto di Motegi nel motomondiale è avvenuto nel 1999, successo in 500 di Kenny Roberts jr su Suzuki, per poi tornare in pianta stabile nel 2004. La prima vittoria con l’avvento della Moto gp sul tracciato di proprietà Honda è stato di Makoto Tamada su Honda, poi dal 2005 al 2007 tripletta Ducati con Loris Capirossi che ha anticipato il primo e unico successo di Rossi a Motegi datato 2008. Nelle ultime sei edizioni disputate, invece, si sono divise il bottino Honda e Ducati. Marquez ha vinto nel 2016, 2018 e 2019, mentre Dovizioso nel 2017 e Miller nel 2022. Nelle annate di pandemia Covid, 2020 e 2021, il gp non è stato disputato. L’anno scorso vinse Jorge Martin con una doppietta Sprint Race e Gara, con Pecco Bagnaia terzo al sabato e secondo la domenica distanziato 1.4 secondi dal leader. Lo spagnolo parte dunque favorito.

Programma del weekend

Servirà puntare le sveglie. Gli orari saranno notturni e mattinieri per gli appassionati italiani di motociclismo. Il fine settimana parte infatti venerdì 4 ottobre alle 2 della notte con le prime prove libere Moto 3, con la Motogp che scenderà in pista alle 3.45 per le Free Practice e alle 8 con le Practice. Il sabato Free Practice 2 alle 3.10, poi qualifiche a partire dalle 3.50 con Sprint Race alle 8 del mattino. La domenica gare a partire dalle 4 con la Moto 3, 5.15 con la Moto 2 e 7 con la Motogp.

Venerdì 4 ottobre

Ore 2 Moto 3 Free Practice

Ore 2.50 Moto 2 Free Practice

Ore 3.45 Motogp Free Practice 1

Ore 6.15 Moto 3 Practice 1

Ore 7.05 Moto 2 Practice 1

Ore 8 Motogp Practice

Sabato 5 ottobre

Ore 1.40 Moto 3 Practice 2

Ore 2.25 Moto 2 Practice 2

Ore 3.10 Motogp Free Practice 2

Ore 3.50 Motogp Q1

Ore 4.15 Motogp Q2

Ore 5.50 Moto 3 Q1

Ore 6.15 Moto 3 Q2

Ore 6.45 Moto 2 Q1

Ore 7.10 Moto 2 Q2

Ore 8 Motogp Sprint Race

Domenica 6 ottobre

Ore 2.40 Moto gp Warm up

Ore 4 Moto 3 Gara

Ore 5.15 Moto 2 Gara

Ore 7 Motogp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana giapponese sarà live a pagamento sui canali Sky Sport, tra Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Motogp, canale 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, sarà Tv8 a occuparsi della trasmissione del gp del Giappone. Al sabato diretta delle qualifiche e della Sprint Race sul canale 8, mentre la domenica differita delle gare con questi orari: Moto 3 ore 11, Moto 2 ore 12.20, Motogp ore 14.00. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Motogp. Leggi anche - Moto gp, torna Martinator, ma Pecco è sempre lì MANUEL MINGUZZI