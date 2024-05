MOTOGP. Mugello, domani un inserto in regalo

Inizia oggi il weekend della tappa del Mugello per il motomondiale: dalle 9 con le libere della Moto3 a quelle della Motogp alle 10,45 e poi dalle 13,15. Domani le qualifiche della Motogp dalle 10,50 e nel pomeriggio alle 15 la gara Sprint. Domenica il Gran Premio è previsto alle 11 per la Moto3, alle 12.15 per la Moto2 e alle 15 per la MotoGp (Sky e Tv8, in streaming su Now).

Domani i nostri lettori troveranno in omaggio con il giornale un inserto speciale dedicato alla tappa toscana del motomondiale, con interviste esclusive e contenuti speciali per gli amanti delle due ruote. Il modo migliore per iniziare il weekend che porta i campioni nel tempio delle moto.