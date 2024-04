MotoGp, Pramac vuole restare Ducati e corteggia Marquez. Gresini con Yamaha?

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2024 – È entrato nel vivo il mondiale 2024 con la tappa di Jerez, quarto appuntamento stagionale, ma sta prendendo fuoco anche il mercato team. Come noto, gli organizzatori del motomondiale vogliono un riequilibrio delle moto in pista, con Ducati che oggi domina la scena con 8 prototipi divisi in quattro team, situazione che cambierà quasi certamente dal 2025 dove Borgo Panigale sarà costretta a scendere a 6. Chi vuole aggiungere due moto, oltre KTM, è sicuramente Yamaha che oggi conta solo due moto in griglia dopo l’uscita di scena del team di Razali, oggi diventato Trackhouse Racing con Aprilia. Dal prossimo anno il team di Iwata vuole assolutamente due moto in più e punta a uno dei due team satellite Ducati. In un primo momento sembrava Pramac la candidata a passare con i giapponesi, mentre oggi salgono le quotazioni di Gresini.

La situazione ribolle: Pramac vuole restare Ducati

Archiviata l’ipotesi VR 46, Uccio Salucci ha annunciato un rinnovo vicino con Borgo Panigale, per Yamaha restano altri due team da sondare: Pramac e Gresini. La squadra Prima Pramac appariva come la candidata principale a passare con i giapponesi, ma recentemente il responsabile Gino Borsoi ha affermato la volontà di restare con Ducati, pronta comunque a distribuire le moto ufficiali su tutti e tre i team. La squadra Lenovo ne manterrà due, mentre Pramac e Vr 46 ne avranno una a testa. E qui si incardina non solo la necessità di Yamaha di trovare un team ma anche l’effetto domino sui piloti con Jorge Martin che vuole un team ufficiale. E allora cosa potrebbe accadere? L’attuale leader del mondiale potrebbe diventare compagno di Pecco Bagnaia, lasciando libero un sedile per Marc Marquez, che rimarrebbe Ducati ma con Pramac, mentre Gresini diventerebbe squadra Yamaha dal 2025. Per Ducati appare l’unica mossa possibile per tenersi i piloti migliori, appunto Martin, che ha chiesto senza mezzi termini di andare in Lenovo altrimenti cambierà moto, Marquez, che sta dimostrando di essere ancora competitivo, e ovviamente Pecco Bagnaia che ha rinnovato poco fa il contratto. Strategia fondamentale con KTM che potrebbe andare a caccia sia di Martin sia di Marquez. In tutto questo si inserisce anche l’arrivo di Fermin Aldeguer, diretto appunto in Pramac con una moto dell’anno prima lasciando a Marquez quella ufficiale nel 2025. Anche Vr 46 avrà una moto ufficiale e si tratterà di scegliere a chi farla guidare tra Bezzecchi e Di Giannantonio. Ed Enea Bastianini? Sarebbe il sacrificato. Il pilota italiano è corteggiato da Aprilia e potrebbe andare a Noale al posto di Aleix Espargaro affiancando Maverick Vinales. Il numero 41 quasi certamente dirà addio alle corse al Mugello e rimarrà tester della casa diretta da Massimo Rivola.