Motogp, Rivola su Martin: “Tutto in una notte. Bezzecchi? Perché no”

Bologna, 5 giugno 2024 - Colpo di mercato di Aprilia, che sfrutta la scelta di Ducati di affidarsi a Marc Marquez per prendere il vice campione del mondo e attuale leader della classifica. A Noale sbarcherà dal 2025 Jorge Martin. Lo aveva promesso lo spagnolo: in caso di mancata promozione in rosso sarebbe andato via. Detto, fatto. Non a KTM, che alla fine ha scelto Bastianini, ma in Aprilia, dove Espargaro lascerà le competizioni a fine stagione per fare il tester. Trattativa lampo, nata e chiusa in una notte quando Ducati ha fatto la mossa di preferire Marquez. E ora, di idea, ce n’è un’altra con Marco Bezzecchi…

Rivola: “Tutto in una notte”. E Bez…

Bel colpo di Aprilia che si è assicurata un pilota di grande talento e attuale capofila del mondiale nonostante la caduta di sabato al Mugello e il terzo posto nella gara della domenica. Pecco Bagnaia ha accorciato il divario, ma Martin resta pilota di spessore e che l’anno scorso si è giocato il mondiale fino all’ultima curva. Ora passa ad Aprilia, sfruttando l’uscita di Espargaro e la scelta di Ducati di preferire Marc Marquez. “E’ successo tutto in una notte - il commento dell’amministratore delegato Massimo Rivola - C’era una opportunità e l’abbiamo colta. Domenica sera abbiamo capito che era fattibile e ho chiamato Michele Colaninno per l’ok. Mi ha detto di andare avanti e così abbiamo portato a casa uno dei migliori talenti della griglia”. Non era inizialmente nei piani Jorge Martin per Aprilia, che sembrava puntare su Bastianini, ma l’occasione non poteva non essere sfruttata: “E’ stato un obiettivo inaspettato” - la risposta di Rivola - Non pensavamo fosse realmente disponibile”. Invece, tutto è diventato realtà con Marquez in Ducati Lenovo che di fatto ha estromesso da Borgo Panigale sia Martin che Bastianini. Ma il mercato potrebbe non essere finito qui. Aprilia deve ancora valutare la posizione e le decisioni di Maverick Vinales, come riporta Formulapassion, e in caso di separazione dal pilota spagnolo potrebbe prendere piede una corposa pista italiana con Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Academy sta trovando non poche difficoltà a guidare la Ducati 2023, Di Giannantonio si sta esprimendo meglio, e Rivola potrebbe stuzzicarlo con una moto italiana ufficiale e che va forte come Aprilia. Per Noale la priorità resta su Vinales, ma in caso di necessità il nome di Bezzecchi può diventare concreto: “Dobbiamo capire cosa vuole fare Vinales che è per noi un punto fisso, però non vogliamo forzare nessuno a restare. Se dovesse andare ci muoveremo sul mercato. Bezzecchi? Se fosse disponibile perché no?”. Intanto il motomondiale si prende un paio di weekend di sosta e ripartirà dal 28 al 30 giugno in quel di Assen, ovvero nell’università delle due ruote.