MotoGp, Rivola: “Tempi di recupero di Martin indefiniti, nessun sostituto in Aprilia”

Bologna, 24 aprile 2025 – Jorge Martin è stato dimesso dall’ospedale qualche giorno fa e sabato potrà tornare in Europa con un aereo medico. La seconda fase del recupero post caduta di Losail riparte da Madrid, dove Jorge potrà ritrovare l’habitat familiare per riprendersi in serenità e con l’affetto dei suoi cari. I tempi di recupero, però, sono ancora indefiniti, perché il campione del mondo dovrà ancora svolgere ulteriori esami in Spagna, fondamentali viste le numerose fratture costali e, soprattutto, lo pneumotorace. Il punto della situazione, alla vigilia del weekend di Jerez de la Frontera, lo ha fatto il responsabile di Aprilia Massimo Rivola, che dovrà fare a meno del pilota di punta: “La buona notizia è stata la dimissione di Martin e il fatto che sabato potrà tornare in Spagna – le sue parole – Da lì inizierà il suo vero recupero e l’affetto della famiglia in questi casi aiuta tanto. Poi svolgerà ulteriori esami previsti per questo tipo di infortuni e si inizieranno a valutare i tempi di recupero. Oggi è presto per dirlo”.

La moto resta a Savadori: “Ha il dna Aprilia”

Nel frattempo, Aprilia ha confermato che non verranno ingaggiati sostituti di Jorge Martin. Sulla moto del campione del mondo ci sarà ancora Luca Savadori, che ha ormai il dna di Noale addosso. Lui ha contribuito a svilupparla e lui la guiderà anche in gara, supportando lo sviluppo: "Quando c'è un problema si crea anche una opportunità e oggi ce l'abbiamo con Savadori, con cui cercheremo di sviluppare la RS-GP con tutte le idee che abbiamo a disposizione e che abbiamo pianificato gara dopo gara", la risposta chiara di Rivola. A Savadori, dunque, il compito di migliorare l'Aprilia e avvicinarla a Ducati in attesa di Jorge Martin: "Siamo concentrati sullo sviluppo per fare in modo che Martin possa trovare la moto migliore possibile. Per fare questo, credo che la cosa più giusta sia sviluppare la RS-GP con chi ha tutta la storia Aprilia nel Dna. Più Savadori guida la moto più potrà darci riscontri utili". E allora, il peso dei risultati sarà tutto su Marco Bezzecchi, che ha bisogno di migliorare in qualifica perché in gara ha dimostrato di avere buon passo: "Non credo che ci sarà ulteriore pressione su Marco – la chiosa di Rivola – La presenza di Savadori servirà anche a Bezzecchi per fargli provare le cose che gli piacciono. Di sicuro, il peso di Aprilia è fin da inizio anno sulle spalle di Bez". E ora si arriva a Jerez. Venerdì le prime prove libere, poi sabato le qualifiche, mentre la Sprint Race sarà alle 15. Domenica orari canonici con Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.20 e Moto gp alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport.