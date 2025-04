Bagnaia su Marquez: “Ottimo rapporto, condividiamo le nostre idee”

Bologna, 23 aprile 2025 – Pecco Bagnaia ha lasciato per strada il mondiale 2024, a causa soprattutto delle Sprint Race, e per ora insegue anche in quello 2025, con Marc Marquez che ha lasciato le briciole, sostanzialmente solo il gp di Austin con la caduta mentre era al comando. Quella gara l’ha vinta Bagnaia, che così è rimasto in scia al numero 93 ora in vantaggio di 26 punti. Sulla carta non tanti, ma a preoccupare è la superiorità del pilota spagnolo che sembra possedere 3-4 decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Ma prima di ogni altra cosa, Pecco e Marc stanno collaborando per mantenere la Ducati miglior moto in pista, scambiandosi idee, pensieri, riflessioni. Il tempo per essere rivali arriverà più avanti.

Bagnaia: “Ottimo rapporto, stiamo lavorando bene”

Bagnaia lo ha sempre detto: primo obiettivo sviluppare la moto, poi viene il resto. La collaborazione all'interno del box Ducati c'è, Pecco e Marc si confrontano per far crescere la Gp25, poi eventualmente battaglieranno in pista per il titolo mondiale, che dovrà ritornare dentro al team ufficiale dopo il trionfo di Jorge Martin con Pramac. Queste le parole di Bagnaia a TNT Sports sul clima interno a Borgo Panigale: "Stiamo facendo un bel lavoro di squadra – la risposta di Pecco – Condividiamo i nostri pensieri su come migliorare e Marquez si è adattato molto bene alla squadra e all'ambiente. Il clima è molto positivo all'interno del box". Prima o poi, però, potrebbe scattare un duello mondiale e Bagnaia ha qualche decimo da recuperare. Si torna in Europa, la vittoria di Austin ha tenuto in quota Pecco che è distante un gran premio da Marc: "E' importante essere ancora in lotta per vincere il campionato e so che sarà complicato con Marc. Se alla fine dovessi vincere sarebbe ancora più fantastico e devo solo continuare a lavorare". Sul 2024, invece, Bagnaia ha ammesso i suoi errori, soprattutto al sabato. Alla domenica ha vinto di più di Martin, ma con le Sprint Race conta andare forte anche il giorno prima e lì qualche caduta di troppo c'è stata: "Penso che il campionato sia stato perso a causa dei miei errori. Tra domenica e sabato abbiamo vinto 18 gare, ma poi il mondiale non è stato nostro. Significa che qualcosa non è andato. Sono sempre stato in lotta per la vittoria ma in qualche occasione ho avuto degli incidenti o problemi". Adesso si riparte da venerdì a Jerez de la Frontera per il gran premio di Spagna, con Sprint Race sabato alle 15 e gara domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport. Marquez l'uomo da battere, ma Bagnaia arriva da una bella sequenza di vittorie sul tracciato spagnolo. L'anno scorso, peraltro, in un bel duello proprio con il numero 93.