MotoGp, gran premio della Solidarietà: circuito e orari tv della sfida Bagnaia-Martin

Bologna, 12 novembre 2024 – Tutto in un weekend. Jorge Martin è vicinissimo al suo primo titolo mondiale Moto gp, ma ha ancora del lavoro da fare per ufficializzarlo dato che Pecco Bagnaia insegue a 24 punti e ne ha 37 a disposizione tra sprint race e gara di Barcellona. Serve un mezzo miracolo, perché lo spagnolo può ‘accontentarsi’ di 14 punti in due giorni per trionfare indipendentemente da ciò che farà Pecco. Evitando rischi, considerando la sua velocità, Martin ha in mano il proprio destino e appare difficile per l’italiano ribaltare il pronostico nonostante le dieci vittorie stagionali. Bagnaia paga il brutto rendimento in sprint race, dove è indietro di 48 punti da Martin, mentre se contasse solo la domenica sarebbe avanti di 24. E’ la Moto gp moderna, dove anche il sabato è fondamentale e Pecco dovrà lavorarci per il 2025, quando al suo fianco ci sarà Marc Marquez, con Jorge Martin che traslocherà in Aprilia. Si preannuncia un mondiale ancora più spettacolare. Ci si penserà dai test di martedì, perché oggi la concentrazione è tutta sull’ultimo gp e fino a che la matematica non dirà stop occorrerà provarci. Ducati ha vinto tutto, mondiale costruttore, mondiale team e mondiale piloti e la sua superiorità è conclamata, ma Aprilia e KTM contano di rimontare dalla prossima stagione, quando Borgo Panigale avrà due moto in meno, Pramac passa a Yamaha, e quindi meno dati a disposizione. Anche le giapponesi ci proveranno, con Yamaha oggi più avanti di Honda e un Quartararo maggiormente competitivo. Intanto, ultimo gp stagionale al Montmelo che sostituisce Valencia alluvionata e tutto l’incasso dei biglietti sarà devoluto un beneficenza, oltre a tre aste che si svolgeranno durante il fine settimana. Non a caso il weekend è stato denominato gran premio della Solidarietà.

Circuito

Nel 1989, grazie alla collaborazione tra il governo autonomo catalano, il Comune di Montmeló e il Royal Automobile Club of Catalunya (RACC), sono iniziati i lavori per dotare una delle città più belle d'Europa di un circuito all'avanguardia. Il Circuit de Catalunya è stato inaugurato alle porte di Barcellona nel settembre 1991 e ha accolto il suo primo evento internazionale nello stesso mese, ospitando il Gran Premio di Spagna di F1. In seguito ha ospitato il Gran Premio d'Europa di motociclismo e nel 1995 è diventato sede del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei circuiti meglio progettati dell'era recente, il Circuito de Catalunya ha vinto l'ambito trofeo IRTA “Best Grand Prix” per il 2001 e ha una capacità di ingresso generale di 104.000 spettatori. Possibilità di sorpasso in curva 1, curva 4, curva 5 e nel curvone di curva 10. Il tracciato è ricordato inoltre per lo splendido sorpasso di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo all’ultima curva nel gp del 2009.

Precedenti

La prima edizione di un gp iridato al Montmelo è datata 1996 con la vittoria di Carlos Checa in 500, in un dominio Honda che si è protratto fino al 1999 con i successi di Mick Doohan, due volte, e Alex Criville. A inizio anni duemila grandi vittorie italiane con Rossi, doppietta 2001 e 2002, poi Capirossi e ancora Rossi, vincitore in totale sei volte sul circuito catalano. Bagnaia a Barcellona ha vinto una sola volta in top class nel 2024 e negli ultimi anni si sono alternate diverse moto sul gradino più alto. Nel 2023 vinse Espargaro su Aprilia, nel 2022 Quartararo su Yamaha e nel 2021 Oliveira su KTM. L’ultimo successo di Honda porta la firma di Marc Marquez nel 2019 prima del grave infortunio di Jerez.

Programma del weekend

Orari canonici europei per il gp della Solidarietà. La Moto gp parte venerdì con le Free Practice 1 alle 10.45, mentre le pre qualifiche, che promuoveranno i migliori dieci tempi alla Q2, si terranno alle 15. Passando al sabato, qualifiche a partire dalle 10.50, poi Sprint Race alle 15. La domenica gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 con la Moto 2 e dalle 14 con la Moto gp. Venerdì 15 novembre Ore 9.00 Moto 3 Free Practice Ore 9.50 Moto 2 Free Practice Ore 10.45 Moto gp Free Practice 1 Ore 13.15 Moto 3 Practice 1 Ore 14.05 Moto 2 Practice 1 Ore 15.00 Moto gp Practice Sabato 16 novembre Ore 8.40 Moto 3 Practice 2 Ore 9.25 Moto 2 Practice 2 Ore 10.10 Moto gp Free Practice 2 Ore 10.50 Moto gp Q1 Ore 11.15 Moto gp Q2 Ore 12.50 Moto 3 Q1 Ore 13.15 Moto 3 Q2 Ore 13.45 Moto 2 Q1 Ore 14.10 Moto 2 Q2 Ore 15.00 Moto gp Sprint Race Domenica 17 novembre Ore 9.40 Moto gp warm up Ore 11.00 Moto 3 Gara Ore 12.15 Moto 2 Gara Ore 14.00 Moto gp Gara.

Dove vederlo in tv

Come sempre, l’intero fine settimana sarà trasmesso dai canali Sky Sport, tra Sky Sport 1 e Sky Sport Moto gp, e in streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. L’ultimo weekend sarà trasmesso in diretta anche in chiaro. Tv 8 trasmetterà al sabato tutte le qualifiche e la sprint race Moto gp e la domenica le gare delle tre classi. Tutto pronto dunque per la chiusura della stagione 2024 che decreterà il campione mondiale piloti, poi da martedì test in ottica 2025, un appuntamento che desta grande curiosità visti due cambi rilevanti di casacca con Marquez che salirà sulla moto Ducati ufficiale e Martin che prenderà a carico il rilancio di Aprilia, forse con il numero uno sulla carena. Interessante anche vedere Bastianini in KTM e Morbidelli in VR 46.