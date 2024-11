MotoGp, Stoner avvisa: “Marquez vincerà nel 2025”

Bologna, 10 novembre 2024 – Marc Marquez campione mondiale 2025 e di conseguenza alla pari di Valentino Rossi a quota nove titoli iridati? Per Casey Stoner è possibile, anzi probabile. L’ex campione del mondo Ducati e Honda ne è sicuro: Marquez è il miglior pilota e con la rossa ufficiale potrà vincere. Già con la moto 2023 ha dimostrato di essere super competitivo, nettamente il migliore tra i piloti con la moto vecchia, e con una Ducati ufficiale, aggiornata al pari di Pecco Bagnaia, potrà solo che migliorare. Oggi il titolo è un affare tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ma dal 2025 lo spagnolo sarà in Aprilia, quindi con una competitività tutta da dimostrare, e l’italiano si ritroverà la scomodità di dividere il box con un otto volte iridato: un problema non di poco conto.

Stoner: “Vincerà Marquez”

Nei giorni dell'Eicma a Milano, Casey Stoner ha espresso il suo punto di vista sulla stagione 2024 e soprattutto sulla prossima, dove ci saranno tanti cambi casacca. Pramac passerà a Yamaha, Martin lascerà Ducati e andrà in Aprilia, Bastianini salirà su una KTM e Marquez si prenderà una moto ufficiale di Borgo Panigale nel team ufficiale a fianco di Pecco Bagnaia. Sarà la sua grande occasione per tornare a vincere un titolo ed eguagliare Valentino Rossi a quota nove. Ne è certo l'australiano, intervistato da MotoSan: "La moto 2025 non sarà così diversa e penso che Marquez si troverà a suo agio – le parole di Stoner – Onestamente penso che vincerà il titolo Moto gp perché è il miglior pilota, a patto che elettronica e regolamenti non interferiscano più di tanto perché nel motomondiale di oggi il pilota è diventato meno importante della moto". Casey, dunque, avvisa tutti, soprattutto Bagnaia che resta uomo di punta di Ducati anche se il mondiale è praticamente nelle mani di Martin. Anche su questo Stoner è stato abbastanza chiaro, Jorge merita il titolo. Bagnaia ha di fronte a sé una sola missione, vincere sia al sabato che la domenica e incamerare i 37 punti che ci sono a disposizione, ma Martin, che parte con 24 di vantaggio, ha bisogno di 'solo' 14 punti in due gare. Fattibilissimo: "L'anno scorso è stato Jorge a commettere qualche errore nella fase cruciale, ora è toccato a Bagnaia – il commento di Casey – Pecco deve solo vincere e aspettare cosa succederà, ma spero che Martin abbia un po' di fortuna perché si meriterebbe ampiamente questo titolo". Appuntamento finale dal 15 al 17 novembre al Montmelo di Barcellona, con gara sprint alle 15 del sabato e gara lunga alle 14 di domenica. Poi, da martedì, test in ottica 2025, sempre a Barcellona data l'alluvione che ha colpito Valencia.