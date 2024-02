MotoGp test Qatar: super Bagnaia davanti a tutti. Secondo Martin, indietro Marc Marquez

Losail, 19 febbraio 2024 – Ultime due giornate dedicate ai test della MotoGp sul circuito di Losail in Qatar, dove venerdì 8 marzo comincerà il Mondiale 2024. Dopo il tramonto i piloti hanno potuto provare con condizioni di asfalto e temperatura molto simili a quelle che troveranno in gara.

Tracciato sporco in avvio di giornata, poi la situazione è migliorata e i tempi si sono abbassati, fino all'1’52’’040 stampato da Francesco Bagnaia a circa 90 minuti dal termine della sessione, tempo ottenuto con l'aerodinamica 2024 completa sulla sua Ducati. Il campione del mondo si è piazzato così al primo posto davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin (+0.220) e all'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.292). Bene anche la Ktm, con Brad Binder salito al quarto posto a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Quinto Fabio Di Giannantonio (con la Ducati del team VR46).

Hanno completato la top ten Maverick Vinales con la seconda Aprilia ufficiale, Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco e Fabio Quartararo. Marc Marquez ha chiuso con il sedicesimo tempo (+0.919).

Bagnaia aveva iniziato la giornata con il pacchetto 2023, con l'obiettivo di fare una prova comparativa anche a Losail. Ma nel finale, quando le condizioni sono diventate più simili a quelle che troverà nel Gran premio inaugurale, ha utilizzato la nuova aerodinamica ed è arrivato il tempo che lo ha portato a meno di tre decimi dal record della pista.

L'ottima forma delle Desmosedici GP24 è stata confermata dalla seconda posizione del vicecampione Martin. Ancora appiedato Franco Morbidelli, vittima di un brutto incidente durante un allenamento a Portimao. Il pilota romano è in Qatar, ma non potrà tornare in sella fino al weekend del 10 marzo.