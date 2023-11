MotoGp: tre tappe per decidere il Mondiale. Bagnaia-Martin, volata da brividi. E la Honda tenta il fratello di Vale

Meno tre: ovvero il numero delle gare per chiudere la stagione della MotoGp. Meno 13: ovvero i punti che separano i duellanti, con Martin (Ducati Pramac) all’inseguimento di Bagnaia (Ducati factory). E’ su questo doppio countdown che si accende oggi il Gp della Malesia, ovvero la prima dell’ultime tappe del 2023 (a seguire Qatar e Valencia).

Gli orari: questa mattina (ore 8 in Italia) la seconda sessione delle libere della MotoGp; nella notte fra venerdì e sabato (ore 3,50) le qualifiche e domani mattina (ore 8) la Sprint Race. Domenica le gare: ore 5 la Moto3; ore 6.15 la Moto2 e a colazione (ore 8) la MotoGp. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.

Ma torniamo al duello fra Bagnaia e Martin. Primo capitolo: Pecco punta ad allungare sull’avversario rivale e ammette: "Ho buone sensazioni e sono convinto che saremo velocissimi da subito, in qualifica come nella Sprint e sopratturro in gara"..

Capitolo secondo: i bookmakers sostengono il contrario, ovvero indicano Martin come vero favorito sulla pista di Sepang. Martin che secondo radiomercato, in caso di vittoria del Mondiale potrebbe addirittura puntare al salto nel team ufficiale, proprio accanto a Bagnaia, al posto di Bastianini. "Io nella squadra factory? – domanda Martin –. Dico sono che essere compagno di team di Pecco sarebbe bellissimo".

Tutto questo per sottolineare come il mercato piloti della MotoGp sia ancora una pentola in ebollizione. I giochi non sono chiusi e la...colpa è tutta della Honda che dopo lo strappo con Marquez non ha ancora consegnato la sua prima moto per la stagione che verrà.

E qui occhio alle sorprese. Il nome più gettonato rimane quello di Di Giannantonio (ex Gresini), ma attenzione a Luca Marini. Sì, il fratello di Valentino Rossi, oggi proprio del team Vr46, è uno degli obiettivi della Honda. Il primo contatto c’è stato. Si attendono sviluppi.