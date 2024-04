MotoGp, sorpresa Yamaha: rinnova Quartararo. Veniva dato vicino ad Aprilia

Bologna, 5 aprile 2024 - Aveva detto che avrebbe preso una decisione in tempi rapidi e tutto il paddock si aspettava una separazione, invece Fabio Quartararo ha deciso di restare in Yamaha per altri due anni. Il pilota francese, campione mondiale 2021, ha infatti deciso di prolungare il suo contratto fino al 2026, dando fiducia al nuovo approccio della casa dei tre diapason che sta cercando di imbastire una strategia aggressiva per tornare ai vertici. Lavoro a tutto tondo dei giapponesi su motore, aerodinamica e anche sull’innesto di ingegneri di qualità, qualcuno anche da Ducati, per ridare a Fabio una moto vincente. Non sarà in lotta per il titolo quest’anno, ma el Diablo si aspetta sensibili miglioramenti a breve termine. Per questo ha rinnovato.

Quartararo: “Sono felice”

La notizia, come normale che fosse, placa un po’ il mercato piloti per il prossimo anno. Bagnaia ha rinnovato con Ducati, Quartararo con Yamaha e Acosta è destinato al team ufficiale KTM, di fatto l’unico cambio eccellente è stato quello di Marc Marquez passato in Ducati. La soddisfazione di Fabio per la firma: “Sono felicissimo di annunciare che continuerò la mia avventura in BLU!", ha annunciato Quartararo nel comunicato Yamaha - "Lo scorso inverno Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo davanti insieme!”. Insomma, Fabio è di nuovo carico dopo i recenti messaggi che sembravano presagire ad una uscita di scena per cercare di andare a vincere altrove. Infatti, nel sottobosco del paddock veniva dato abbastanza vicino ad Aprilia, che ora dovrà valutare le proprie strategie con la coppia Vinales-Espargaro, entrambi in scadenza di contratto. Non ci andrà Quartararo a Noale: “Sei anni fa Yamaha mi ha dato la possibilità di salire in Moto gp e abbiamo fatto grandi cose assieme, c’è ancora molta strada da fare. Realizzeremo i nostri sogni”. Quartararo, dunque, punta sulla rinascita di Yamaha e ad un nuovo titolo entro due anni. Chi invece resta in alto mare sui piloti è Honda che quest’anno ha Joan Mir e Luca Marini, ma nessuno dei due è un top driver e Quartararo sarebbe potuto diventare una opzione concreta pure per l’ala dorata. Resta da capire chi potrebbe decidere di fare un salto nel buio su una moto che per ora non ne vuole sapere di progredire. Più facile invece per Aprilia, che va veloce ed è in crescita e potrebbe rinnovare con Vinales e lasciar partire Espargaro, il quale dovrebbe lasciare la Moto gp. Noale può rivolgersi ai piloti clienti, ci sono Oliveira e Fernandez, oppure aprirsi al mercato con Bastianini che resta una opzione se Ducati dovesse promuovere Jorge Martin nel team Lenovo come compagno di Pecco Bagnaia.