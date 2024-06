Oggi molte squadre faranno nuovi test, ma impazzano le voci di mercato. Dall’Igna, vince anche il dubbio: chi a fianco di Pecco?

MotoGp in pista anche oggi al Mugello. In programma una giornata di test ufficiali alla quale parteciperanno tutti i team. Bagnaia e Bastianini continueranno lo sviluppo della Desmosedici 2024, mentre per le altre case (in particolare Yamaha e Ktm) si accenderanno i riflettori sulle prime mosse tecniche (non di aerodinamica) per il 2025.

Grande lavoro anche in casa Aprilia con Viñales, ma anche con Aleix Espargaro che nel 2025 non correrà ma che con il suo lavoro ha aiutato nelle ultime stagioni a far correre lo sviluppo della Rs-Gp.

Quindi il mercato piloti in vista del prossimo campionato. "Non sarà una scelta facile _ ha ribadito Dall’Igna _ e non sarà facile accontentare tutti". Questo mentre sempre in casa Ducati, l’ad Domenicali si è commosso per la doppietta Bagnaia-Bastianini e poi parlando di Pecco ha

aggiunto: "Farà ancora meglio, ne siamo sicuri. Sta facendo benissimo, ma potrà andare sicuramente oltre".

Un’occhiata ai numeri delle presenze al weekend del Gp d’Italia e la sensazione forte è chiara è

quella di essere tornati ai tempi migliori, al pre-Covid. Nel dettaglio: oltre 156mila biglietti nella

tre giorni, con punte da record al sabato (quasi 50mila spettatori). "Siamo molto contenti _ ha

commentato il numero uno di MugelloCircuit, Paolo Poli _. Il colpo d’occhio della festa sotto il podio è stato straordinario, come straordinario è il risultato conquistato da Ducati”.

Le altre. Niente Italia nelle categorie ‘piccole’. In Moto3 ha vinto Alonso (CfMoto) e in Moto2,

Roberts (OnlyFans). Migliore degli italiani, Vietti. Ma solo settimo.

