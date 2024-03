Pecco con un pugno di mosche. Sprint a Viñales e Marquez c’è: "Ma in gara sarà tutto diverso»

Sprint all’Aprilia. Pole alla Ducati. Sì, una sorta di equilibrio perfetto – tutto italiano – ha regalato emozioni nel sabato di Portimao.

Emozioni, brividi, sorpassi e cadute sono stati gli ingredienti della Sprint, vinta appunto dall’Aprilia di Vinales, e in qualche modo gettata al vento da Bagnaia che a una manciata di giri dalla bandiera a scacchi ha polverizzato la sua leadership (dopo aver condotto la gara con una prepotenza unica), andando lungo su una staccata al limite, per colpa di una Desmo diventata troppo... leggera a causa della tanta benzina consumata. Addio primo posto e addio podio, Pecco ha chiuso quarto, lasciando Marquez e Martin protagonisti di un duello da moschettieri a battersi per decidere seconda terza posizione.

E ad avere la meglio è stato super Marquez che con la Ducati Gresini ha prima rifilato un sorpasso da applausi a Martin (Pramac) e poi si è difeso come un leone dal contrattacco dello spagnolo della Ducati di Paolo Campinoti.

Vinales, Marquez, Martin, Bagnaia: questo il verdetto della Sprint del Portogallo con la prospettiva di una gara (oggi) da vivere tutta d’un fiato.

"Mi diverto molto – sorride Marquez –. E anche se in qualifica ho sbagliato qualcosa, nella Sprint, sono riuscito a risalire molte posizioni".

Più che soddisfatto Vinales. "Aprilia è questa. Mi sono sentito subito bene dopo le difficoltà in Qatar. Sì, dopo la Sprint voglio la gara".

Parola a Bagnaia. "Purtroppo non avevo considerato che la benzina... cominciava a scendere. Mi sono alleggerito troppo e l’unica cosa che ho potuto fare è stato controllare la moto e non finire a terra".

"Ma in gara – è sicuro Pecco – sarà tutto assolutamente diverso. Mi dispiace per la Sprint, ma ci riproverò subito domani (oggi ndr)".

Appuntamento, insomma, al Gp con una prima fila che sarà composta da Bastianini con la sua Ducati ufficiale, accanto all’Aprilia di Vinales e in terza casella Martin. Bagnaia partirà dalla seconda fila, dove – nota positiva del sabato del team di Valentino Rossi – si è affacciato nelle posizioni migliori Bezzecchi (Pertamina-Vr46).

Le altre classi. Anche qui comanda la Spagna. Pole di Gonzalez (Gresini) in Moto2 e pole di Rueda (Red Bull) in Moto3.

In tv. Alle 10.40 warm up; le gare: Moto3, ore 12, Moto2 ore 13.15; MotoGp, ore 15. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.