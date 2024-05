Pirro docet, a Misano c’è l’altra Academy: "Qui costruiamo meccanici da mondiale"

Si chiama "51 Racing Lab" e sia chiaro che non promette solo sogni. Ma sicuramente aiuta a realizzarli. A chi merita. A chi ha voglia di mettersi in gioco e di costruirsi un futuro. Ovviamente nelle due ruote. Ovviamente in pista, sulla pit-lane come ai box.

Sorride Michele Pirro, quando si parla e si presenta così l’iniziativa che lo coinvolge in prima persona e che lo vede in qualche modo ’prof’ e numero uno.

Il “51 Racing Lab" è un progetto a 360 gradi, dedicato ai giovani e caratterizzato da innovazione, sostenibilità e tanta passione. Un percorso didattico, formativo, sociale e sportivo nel cuore del motorsport, proposto all’interno del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" e studiato per generare crescita e sviluppo, con particolare attenzione per i giovani che vogliono entrare professionalmente a far parte del mondo delle corse.

Il progetto prevede un vero e proprio corso biennale di specializzazione tecnica post-diploma creato per preparare talenti tecnici e sportivi e inserirli professionalmente nel mondo del motorsport.

Dunque una vera e propria scuola, un’ Academy, da cui usciranno i meccanici, i tecnici, gli uomini box del futuro. Nella MotoGp, come in Superbike o qua e là nelle mille avventure su due ruote in Europa.

"In tanti anni in Ducati (12, ndr) – sottolinea con orgoglio Pirro – ho capito che se la parte ingegneristica è la più importante, quella meccanica merita assolutamente la stessa attenzione e dal punto di vista dei risultati è fondamentale".

Da qui, continua Pirro, ecco l’idea vincente di lanciare il progetto Academy. "Ho pensato che sarebbe stato bello aiutare un giovane appassionato di meccanica e farlo lì, dove passano e regalano emozioni i piloti più forti".

Attualmente sono operative tre classi, ciascuna composta da 25 studenti, di cui 50 stanno affrontando il primo anno di corso (alcuni hanno già avuto esperienze in MotoE), mentre 25 sono già al secondo anno di formazione. Il percorso è completato da un team sportivo, il "Garage 51 Racing Team", che offre a giovani piloti l’opportunità di affermarsi e ai tecnici di vivere le prime esperienze in pista, con la partecipazione al CIV e alla Coppa Italia, previste per il 2024. Poi, appunto, si potranno sognare altre tappe. Altre ambizioni come la MotoGp.

Michele Pirro, pilota e collaudatore Ducati, punto di riferimento prezioso nello sviluppo della Desmo campione del Mondo con Bagnaia, è l’artefice e promotore dell’iniziativa che offre ai tecnici di vivere le prime esperienze in pista. Insieme a Pirro, per la realizzazione di questo progetto di formazione e didattica, troviamo il Misano World Circuit "Marco Simoncelli", l’ITS Maker e la Federazione Motociclistica Italiana, oltre a una serie di aziende come Maroil-Bardahl Italia, marchio del Civ, che hanno creduto nel progetto con fine sociale, educativo, formativo e didattico. I ragazzi dell’Academy arrivano da tutta Italia. Al momento c’è una sola ragazza iscritta. "Fanno sacrifici, ma li capisco perché hanno un sogno _ dice il pilota – come avevo io quando sono partito dal mio paese per fare quello che sto facendo".

"Questo progetto – riprende Pirro – rappresenta non solo un’opportunità unica per i giovani di entrare nel mondo del motorsport, ma è anche una testimonianza della mia passione e dedizione a questo sport, che amo profondamente".

La formazione dei meccanici del futuro oltre al Garage 51, la Federazione e Misano Circuit, vive sulla sinergia con Confindustria Romagna e Assoform Romagna.