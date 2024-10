Motogp Australia oggi: i fratelli Marquez volano nelle prequalifiche

Phillip Island (Australia), 18 ottobre 2024 – Quattro gare al termine del mondiale 2024 di Motogp e tutto ancora aperto. Nel corso delle prequalifiche del Gran Premio dell’Australia, l’alba Italiana è sorta nel segno dei fratelli Marquez. I due contendenti per il Motomondiale, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, sono arrivati rispettivamente quarto e quinto. Terza posizione conquistata dal riminese Marco Bezzecchi.

Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce con il tempo di 1'27"770, subito dietro il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"102). Bene Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"188) che si è assicurato il terzo posto davanti a Martin e Bagnaia. Lo spagnolo su Ducati Pramac ha fissato il crono a +0"197, il campione del mondo in carica a +0"243.

La pioggia ha condizionato l’andamento del venerdì pre-gara: cancellate le FP1 in tutte e tre le classi, praticamente si sono corse le prequalifiche di Motogp. Dove si è registrato un fuori programma non inedito a Phillip Island: la bandiera rossa è stata sventolata dopo appena quindici minuti dalla partenza, a causa della presenza di oche selvatiche lungo la pista.

Una giornata particolare che ha confermato lo strapotere delle Ducati, capaci di monopolizzare le prime posizioni della Practice.

Le parole di Marquez al termine delle FP1: “In queste condizioni riesco a essere subito veloce e competitivo, il problema è che io poi resto lì e gli altri arrivano e mi superano qualche volta. Vediamo cosa accadrà, è una pista che mi piace e siamo partiti bene. Sul passo gara sino al giro 15 siamo a posto, ma ne mancano altrettanti. Oggi Martin era molto forte, Pecco arriverà, sul giro sono andati bene anche Bezzecchi e Alex. L'importante è che davanti abbiamo le Ducati”.

epa11665849 Francesco Bagnaia of Italy for Ducati Lenovo Team in action during MotoGP Free Practice Two as part of the Australian Motorcycle Grand Prix at the Phillip Island Grand Prix Circuit in Phillip Island, Australia, 18, October 2024. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Così Bagnaia a Sky Sport: “Siamo tutti molto simili, anche con Martin. Su questo tracciato è difficile fare la differenza e nessuno la sta facendo. Al momento non vedo nessuno che stia andando più forte. Con la prima moto non è andata bene e non ho avuto le sensazioni giuste, già quando ho cambiato e sono partito con la seconda mi sono sentito meglio - ha proseguito il pilota della Ducati –. La moto dell'anno scorso tende ad avere un po' più di trazione e meno peso davanti. Eravamo bilanciati in quella direzione lì ed ogni uscita che facevamo andava un po' meglio. Su Marquez perdiamo in un punto solo, quindi sappiamo già cosa fare. Curva 3 la faccio forte e guadagno tanto, però arrivo troppo forte alla curva 4, quindi forse ci devo arrivare più piano. Dove guadagna Marquez è in curva 6, lui è molto bravo, riesce a portar dentro più velocità, purtroppo negli ultimi due giri non ho potuto spingere”.

In vista di domani Pecco è però sembrato fiducioso, individuando dove Marquez ha fatto la differenza questa mattina. “Ho avuto modo di rivedere un giro di Marc e lui fa la differenza nel secondo settore, soprattutto alla curva sei. Noi lì perdiamo terreno, ma per il resto l'andamento è simile per tutto il resto della pista”

Accedono direttamente alla Q2 di domani anche Maverick Vinales (Aprilia), Brad Binder (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) e Alex Rins (Yamaha). Dovranno cercare gli ultimi due pass domani in Q1, tra gli altri, Fabio Quartararo (Yamaha), Pedro Acosta (GasGaS), Enea Bastianini (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia).

Per quanto riguarda gli orari di domani, le qualifiche di MotoGP sono in programma nella notte alle 1:45, mentre la Sprint Race sarà alle 6.