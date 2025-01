Rossi ci riprova con la Bmw. Vale rinnova la sfida Le Mans

Ci vediamo a Le Mans. Ok, sicuramente anche un po’ prima, ovvero quando il calendario accenderà il semaforo verde per le prime tappe del Wec (il Mondiale endurance), ma il 2025 di Valentino sarà soprattutto l’anno del nuovo assalto alla 24 Ore di La Mans.

Obiettivo dichiarato, quando ieri Bmw e Rossi hanno annunciato che saranno insieme anche in questa stagione.

Valentino dunque sarà ancora la punta di diamante del team Bmw/Wrt e si presenterà al via del Wec al volante della Bmw M4 Gt3 con la quale – anche nel 2024 – ha già dato l’assalto alla 24 Ore più pregiata del mondo.

"È fantastico correre ancora una volta su alcuni circuiti fantastici, che conosco bene avwendoli affrontati in moto", le parole con cui Rossi ha presentato il suo 2025 (di nuovo) in pista.

"Le Mans – eccolo il messaggio sul sogno che Valentino vuole realizzare a tutti i costi –... Le Mans è ovviamente la tappa più importante. L’anno scorso siamo stati sfortunati, ma lotteremo per il podio nel 2025".

Rossi parla di podio. Prudenza? Probabilmente. Ma sicuramente pretattica perché il treno della 24 Ore di La Mans che passerà all’inizio della prossima estate potrebbe essere quello più intrigante da intercettare.

Rossi sa bene infatti che la Bmw del team Wrt è un bolide che comincia davvero a sentire suo. Un po’ come accadeva con le moto. Lui Dottore che le moto le perfezionava, curava e faceca vincere. Lui che mai come in questo 2025 sarà Dottore nel Wec. E soprattutto a Le Mans.

Riccardo Galli