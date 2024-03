Super Ducati a Portimao. Bentornato Bastianini. E Marquez vede il podio

Bentornato Bastianini. E poco importa se il supertempo con cui si è messo dietro tutti è quello del venerdì. Il cronometro, ma soprattutto il passo gara, del resto hanno parlato chiaro: il lampo di ieri racconta che il Bestia e la sua Ducati potranno essere i migliori anche oggi. Sicuramente nelle qualifiche e magari anche nella Sprint che faranno entrare nel vivo il Gp del Portogalli, seconda prova del Mondiale 2024.

"Sto molto bene – assicura Bastianini – e credo di avere un potenziale di miglioramento importante, così...".

Così Enea punta ad essere protagonista e magari di battersi proprio con il compagno di squadra, Bagnaia che ha chiuso il venerdì di Portimao nascondendosi (ottavo), in attesa di mettere il gas giusto alla sua Desmo, quando il gioco inizierà a farsi duro.

"Curve velocissime e un saliscendi spettacolare – sottolinea Pecco – sono il posto giusto per poter spingere al meglio la mia Ducati. Bastianini ha fatto un grandissimo lavoro, io ci proverò nella Sprint e in gara".

Enea e Pecco, dunque, ma occhio al ritorno di Marquez. Primo nel mattino di Portimao e terzo dietro Bastianini e Miller (Ktm) nel secondo turno di prove. Marc sta facendo passi in avanti velocissimi nello scoprire il meglio della Ducati del team Gresini e ha sigillato il venerdì con un un sorriso che la dice lunga. "Qui come in Qatar – mette le mani avanti – mi sento in grado di stare nella top 5, anche se.... anche se ho fatto una giornata di lavoro da top 3". L’obiettivo è il podio. Punto.

Podio su cui è autorizzata a volare anche Ktm che fatto ottime cose con Binder (al mattino) e con Miller (nel pomeriggio). Traduzione: lo strapotere Ducati può essere intaccato concretamente da Ktm che si sta dimostrando realisticamente pronta per il salto definitivo nella corsa al titolo.

Da evidenziare il quarto tempo di Martin (Ducati Pramac) e il balzo di Bezzecchi (Pertamina-Vr 46) che chiude sesto. In un incubo Marini (Honda), ultimo e caduto.

In tv. MotoGp in pista oggi alle 11.10 (libere); 11.50 e 12.15 (qualifiche); ore 16 (Sprint Race) in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.