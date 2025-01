Moto gp, Martin ammette: “Marquez e Bagnaia favoriti, io in top 3”

Bologna, 3 gennaio 2025 – Jorge Martin vuole difendere il titolo vinto nel 2024 con la Ducati Pramac, primo di sempre a farcela in Moto gp con un team satellite, ma è consapevole che non partirà favorito. Aver lasciato Borgo Panigale significa, per il momento, non avere a disposizione la miglior moto della griglia, di conseguenza consegnare la palma di pretendenti numero uno e due a Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Martin riparte da Aprilia, che di certo ha ambizioni importanti, ma per ora la superiorità di Ducati è stata netta, con una stagione chiusa sempre sul gradino più alto del podio a eccezione di Austin, dove vinse Vinales su moto di Noale. Jorge non può, dunque, essere favorito ed è consapevole del fatto che servirà crescere tanto per arrivare alla pari dei rivali, ma questo non toglie la possibilità ad Aprilia di disputare una ottima stagione. Per ora la missione è stare in top 3, che significa battere le altre quattro Ducati in pista.

Martin: “Ducati superiore, noi in top 3”

La voglia di Aprilia di scalfire la superiorità di Ducati è certificata non solo dall’ingaggio del campione del mondo in carica, ma anche di Marco Bezzecchi, pilota di talento e limitato nel 2024 da un mancato feeling con la Desmosedici 2023 dopo un ottimo 2022. Ritrovando fiducia il Bez può rientrare ai vertici. Insomma, se si dovesse trovare una coppia migliore di Martin e Bez si andrebbe direttamente al team ufficiale Ducati composto da Pecco e Marc. Ma affinché si inneschi un duello vero e conclamato tra le due case italiane serve ancora un ultimo step di Aprilia, che è calata sensibilmente nella seconda parte del 2024. Martin sa che non parte favorito numero uno e ai colleghi di AS ha parlato così: “Mi immagino ancora Ducati prima forza nel 2025 – le sue parole – Hanno creato una grande coppia di piloti e la Moto gp va spesso a ere, c’è stata quella di Honda, poi quella di Yamaha e adesso c’è Ducati. Vedremo di chi sarà la prossima”. Martin vede i due piloti sulla rossa principali candidati al titolo: “Pecco credo sia il favorito e Marc è molto vicino, io mi metterei in top 3 per lottare in alcune gare. In altre soffriremo di più ma la cosa importante è continuare a migliorare”. Per Jorge c’è una cosa più importante di altre: correre per un team ufficiale. Finalmente lo spagnolo sarà leader a capo di una squadra di 150 persone tutte dedite ad aiutare le sue prestazioni. E per un pilota è una cosa importante: “Sento la responsabilità di essere leader del progetto – la sua risposta – Farò tutto il possibile per portare la moto ad alto livello e sono pochi i piloti Moto gp che arrivano in un team ufficiale. E’ un bel traguardo esserci e avere 150 persone che lavorano solo per te e ti ascoltano. Non vedo l’ora di iniziare”. Prossimi appuntamenti a febbraio con gli ultimi test prestagione tra Buriram e Sepang, poi il via con il gran premio di Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo. Alla fine non manca poi così tanto… Leggi anche - Crisi KTM: il ritiro potrebbe avvenire nel 2026