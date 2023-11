Test a Valencia, comincia il valzer delle moto

MOTOGP

dall’inviato Riccardo Galli

VALENCIA (Spagna)

L’appuntamento con il 2024? E’ già arrivato. Il tempo di risistemare i box, la pit lane e ripulire il

rettilineo dai coriandoli della festa mondiale, e la MotoGp accenderà il motore nella nuovastagione. Una giornata di test, oggi, per tutti prima delle vacanze e della lunga sosta invernale.

Una giornata che comunque racconterà le prime pagine di una storia che trasformerà il volto della griglia della MotoGp vissuta fino a ieri.

La foto più attesa sarà quella di Marc Marquez in sella a una Ducati. Quella del team di NadiaGresini. Dopo una vita con la maglia della Honda, dopo una raffica di titoli consegnati alla casa giapponese, Re Marc inizierà la sua avventura su una Desmosedici. I primi giri, il primo contatto, appunto sulla pista di Valencia in questo test. Di sicuro, Marquez avrà cercato di farsi raccontare dal fratello Alex (già nel team Gresini) i segreti della moto, ma l’impatto con le sensazioni vere e definitive arriverà dalla pista. Nel 2024, i Marquez avranno la Desmo 2023, quella appunto che ha appena conquistato il Mondiale, mentre il team factory e il team Pramac avranno la 2024 che sarà sviluppata in inverno e poi testata in Malesia, a fine gennaio.

Marquez in Gresini al posto di Di Giannantonio che si giocherà una nuova chance in MotoGp nel team di Valentino Rossi, il Vr46 che dal 2024 cambierà anche nome da Mooney a Pertamina. Diggia ha vissuto un finale di stagione tutto in primo piano. Risultati, prestazioni e ambizioni gli hanno fatto battere concorrenze importanti. Correrà in coppia con Bezzecchi, Diggia: oggi i primi giri.

Torniamo in pista al test di Valencia. Sarà qui che Luca Marini scoprirà la Honda HRC dopo l’addio di Marquez. Il fratello di Valentino ha raggiunto un accordo biennale con la casa giapponese accettando, come un passo in avanti fondamentale per la sua carriera, la possibilità di essere il pilota che svilupperà la nuova Honda nelle stagioni 2024 e 2025. Marini è il quarto pilota italiano a conquistare la guida di una Honda HRC dopo Dovizioso, Capirossi e Rossi.