"Trionfo Ducati a Barcellona: Bautista e Bulega firmano l'uno-due e rilanciano le ambizioni di Aruba"

Trionfo Ducati a Barcellona. E l’uno-due firmato da Bautista e Bulega fa ripartire le ambizioni da numero uno della squadra Aruba.

Gara-2 risolleva di fatto il week end di Ducati che nella giornata di sabato, in gara-1 era stata beffata (con Bulega) all’ultimo giro dalla Bmw di Toprak, bravo a portare alla casa tedesca la prima storica vittoria nella Superbike. C’era bisogno di reagire e il team Aruba, con l’uno-due di Bautista e Bulega l’ha fatto nel migliore dei modi.

Lo spagnolo ha tagliato il traguardo prima del compagno di squadra Nicolò, conquistando così la prima vittoria della stagione, la numero 60 nel Mondiale Sbk. Bautista al via ha la meglio del compagno di box Bulega e di Andrea Iannone (Team GoEleven) mentre Toprak Razgatlioglu (Bmw Team) non parte benissimo ma al secondo giro è terzo. Bulega piazza un eccezionale sorpasso su Iannone in curva 9 e poi su Bautista in curva 1, guadagnando sette decimi sul campione del mondo. A metà gara però Bautista ritorna davanti a Bulega passandolo in curva 1 e prende del margine sul compagno di team che però resta a contatto.

Giornata da dimenticare per gli altri italiani: Andrea Iannone cade in curva 10 a 8 giri dalla fine, mentre in avvio un contatto coinvolge Axel Bassani e Michael Rinaldi, costretti al ritiro, e obbliga Andrea Locatelli a finire immediatamente nelle retrovie e ad arrivare tredicesimo.

Nonostante il secondo posto, Bulega resta leader della classifica generale con 87 punti, mentre Bautista sale a 75, a +1 su Lowes che chiude settimo, con Razgatlioglu a 71. Primi punti per Rea, giunto ottavo al traguardo.

r. g.