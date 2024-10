Turbo-Marquez fa il terzo incomodo. Giro record: Pecco e Martin avvisati. Che sfida per la Sprint in Thailandia

Allungo di Martin o rimonta di Bagnaia? La prima risposta è attesa oggi, a metà mattinata (la Sprint Race della Thailandia scatta alle ore 10 in Italia), mentre la sentenza definitiva del terz’ultimo weekend della MotoGp arriverà domani mattina con la gara (il via, sempre orario italiano, alle 9).

Sprint e gara del Gp di Thailandia (tutto in diretta su SkyMoto Gp e in streaming su Now), insomma, accenderanno un riflettore molto importante sul duello Martin-Bagnaia che vede il pilota Ducati Pramac in vantaggio di 20 punti sul numero uno del team Ducati factory.

Tutto questo, però, proprio come è accaduto nelle libere e nelle prequalifiche del venerdì, rischia di essere ’filtrato’ dalla prestazione di Marquez, sempre più padrone della sua Desmo (quella del team Gresini) e protagonista di una sessione di prove da sballo, con tanto di giro record della pista. Marquez, proprio come la settimana scorsa in Australia può vincere la gara (anche se frena rivelando di "essere malaticcio e quindi non in grande forma") e sottrarre così punti preziosi a Martin e a Bagnaia.

Dunque, il finale di stagione da protagonista di Marquez è destinato a condizionare pesantemente il testa a testa fra Jorge e Pecco, anche se lo spagnolo – già nel primo giorno in pista in Thailandia – sembra avere oggettivamente qualcosina in più del campione del Mondo in carica. Il riassunto dei tempi thailandesi parla chiaro: Martin (secondo classificato) è il primo a insidiare lo strapotere di Marquez, mentre Bagnaia – nelle prequalifiche – ha chiuso un gradino sotto il podio virtuale (quarto) alle spalle del compagno di team, Bastianini (terzo). Molto bene anche l’Aprilia di Vinales (mentre Aleix Espargaro è stato protagonista di un brutto incidente) e anche Morbidelli (Pramac) è pronto a sorprendere tutti. Ultima nota la prestazione di Bezzecchi (Pertamina-Vr46), il più veloce al mattino.

Bagnaia, in ogni caso, non sembra aver perso l’ottimismo di un paio di giorni fa. "Avevamo iniziato la prima sessione di prove puntando nella direzione sbagliata. Poi ci siamo corretti e tutto è andato subito bene".

"Credo molto nel nostro risultato in questo weekend – sono ancora parole di Pecco –. Mi sento forte e non solo nei confronti di Martin. Cercheremo di ottenere il massimo sia nella Sprint, sia in gara. L’obiettivo è chiaro: dobbiamo ’tagliare’ il distacco da Jorge".

Martin intanto abbassa la pressione sulla sua gara e dice: "Non devo essere ossessionato dalla voglia e dalla necessità di vincere". Come dire, che l’importante è portare a casa punti. Magari qualcuno in più di Pecco e gestire il distacco firmato al termine del Gp dell’Australia.