Vale e Luca, fratelli vincenti: battuti Bartolini e Vietti nella 100 km dei campioni

Tutto in famiglia nella 100 km dei Campioni 2024: la coppia di fratelli, Valentino Rossi-Luca

Marini ha trionfato nella sfida del Ranch lasciandosi alle spalle un pacchetto di super rivali-

campioni che hanno animato la due giorni sullo sterrato di casa Rossi. Sorrisi e applausi per Vale e Luca, sul podio insieme alla coppia Bartolini-Vietti e (terzi) il duo Morbidelli-Migno.

Gara da brividi, fatta di colpi bassi e tirate mozzafiato con l’obiettivo di divertirsi e ovviamente di

vincere. Rossi e Marini hanno trionfato a testa alta ma di misura sugli inseguitori, mentre la

coppia Bagnaia-Bezzecchi ha sofferto più del previsto e ha chiuso in sesta posizione.

E così va in archivio l’edizione numero 9 della 100 km dei Campioni che di fatto è ormai diventata una classica del periodo di vacanze invernali del mondo del motociclismo. Competizione… vera, nata soprattutto come un ritrovo fra amici, ma che alla fine vede in pista la grinta e la voglia di vincere dei piloti più forti di ogni categoria. Da giovedì si sono misurati sullo sterrato del Ranch Bagnaia, Bezzecchi, Petrucci, Di Giannantonio, Morbidelli. Ma che fosse l’edizione giusta soprattutto per Luca Marini lo si era capito bene dopo il trionfo del fratello di Valentino, nell’Americana. Non ha avuto rivali, Luca, mentre nelle prove le cose migliori le aveva fatte vedere Morbidelli.

E ora, archiviata la festa, con podio, barbecue, birra e salsicce, della 100 km dei Campioni,

iniziano davvero accendersi i riflettori sul 2024 della MotoGp. Prima con la presentazione dei

team, quindi con le prime prove ufficiali del nuovo anno, in Malesia, a inizio febbraio e poi con la prima tappa del Mondiale 2024, l’8 marzo con il Gp del Qatar.