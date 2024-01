MotoGp, livrea giallo fluo per la VR46 Ducati del team di Rossi

Riccione, 24 gennaio 2024 – Eccole le moto del Vr46 2024. Colori speciali, livree accattivanti, ambizioni da vendere. Il team di Rossi, Pertamina Enduro-Vr46, ha acceso riflettori e applausi a Riccione, nella giornata dedicata al semaforo verde della squadra in vista della nuova stagione.

Padrone di casa, ovviamente, Valentino e con lui i due piloti chiamati a far sognare il popolo della Vr46: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Entrambi in sella alle Ducati Desmosedici GP e supportati da una squadra affiatata - al lavoro sotto gli occhi vigili del suo Team Owner, appunto Rossi – e guidata ancora una volta da Alessio Salucci, Team Director e Pablo Nieto, Team Manager. Un pacchetto tecnico di altissimo livello, che porta la firma del made in Italy di Ducati, moto Campione del Mondo nel biennio 2022/2023.

Rossi alza così il sipario sulle nuove Desmo del suo team. “Vedo tanto colore giallo. Bello, bellissimo ed emozionante, ma adesso queste moto devono soprattutto andare forte”.

Un vero colpo di luce illumina le ambizioni del Pertamina Enduro VR46 Racing Team con una veste grafica moderna, all’avanguardia, ma che riporta, con il pensiero e la sua anima fluo verso Tavullia. Aldo Drudi e Drudi Performance, vestono le carene della Ducati con ‘Fluo Stream’. Il giallo di Vale, che va oltre il mero concetto di colore e diventa Fluo. Scompare il nero per lasciare spazio ad una sfumatura da giallo fluo a bianco: una scintilla, elettricità, uno stile di vita.

Bezzecchi sorride, si gode la nuova moto e punta forte sul suo 2024. “Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra - il Pertamina Enduro VR46 Racing Team - e in sella ad una Ducati. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto nel 2023: essere competitivo, costante, salire sul podio e fare delle belle gare. Mi piace tantissimo anche la nuova livrea, completamente diversa, qualcosa che non si è mai visto in MotoGP. Mi aspetto un Campionato combattuto, di altissimo livello e con tanti piloti e moto forti. Possiamo fare due cose: divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti”.