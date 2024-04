Yamaha conferma Fabio Quartararo come pilota ufficiale per le stagioni MotoGP 2025 e 2026

"È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd. conferma Fabio Quartararo come pilota ufficiale Yamaha per la stagione MotoGP 2025 e 2026". Lo annuncia il team giapponese dal suo sito. Il pilota francese, 24 anni, con la Casa dei Tre Diapason è diventato campione del mondo della classe regina nel 2021, finendo secondo l’anno successivo dietro Francesco Bagnaia. In questa stagione, Quartararo ha come miglior piazzamento il settimo posto nel Gp a Portimao.