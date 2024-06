Doppio tennis alle Olimpiadi 2024: le scelte dell’Italia. Sinner c’è

Roma, 14 giugno – Un sogno d’oro… raddoppiato. Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale mondiale, alle Olimpiadi di Parigi 2024 disputerà anche il torneo di doppio e lo farà assieme a Lorenzo Musetti. Ne ha dato comunicazione il Coni.

Sono saliti a dieci gli azzurri del tennis convocati per le Olimpiadi di Parigi. Sara Errani nel doppio femminile e Simone Bolelli nel doppio maschile sono stati aggiunti alla lista già diramata ieri. Bolelli tornerà a vivere il sogno olimpico come compagno di Andrea Vavassori che si era qualificato grazie al decimo posto nel ranking. Errani, invece, torna ai Giochi in virtù del ranking con Jasmine Paolini.

Oltre a Sinner-Musetti, il doppio femminile sarà formato da Elisabetta

Cocciaretto e Lucia Bronzetti. L'Italia del tennis avrà, quindi, quattro azzurri nel tabellone del singolare maschile (Sinner, Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi), tre azzurre nel singolare femminile (Paolini, Cocciaretto, Bronzetti), due coppie nel doppio maschile e due coppie nel doppio femminile. Le Olimpiadi sono diventate un appuntamento principe anche per il tennis, dopo decenni un po’ in tono minore. Lo stesso Jannik, a Tokyo, aveva datp forfait privilegiando altri appuntamenti, ma quest’anno ha messo i Giochi in cima alle sue priorità. E alle Olimpiadi, nel torneo che si giocherà sui campi del ‘suo’ Roland Garros, ci sarà anche Rafael Nadal che invece salterà Wimbledon.