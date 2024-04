Il tuffatore Jandard scivola dal trampolino di fronte a Macron. Epic fail all’inaugurazione della piscina olimpica

Parigi, 5 aprile 2024 – Il tuffatore francese, Alexis Jandard, è scivolato durante l’esibizione nel nuovo centro acquatico di Parigi Saint Denis, di fronte agli occhi del presidente Macron. Un epic fail avvenuto in occasione dell’inaugurazione della struttura, che ospiterà le gare di tuffi durante le Olimpiadi 2024.

L’atleta ha poi rassicurato il pubblico via social sulle sue condizioni, lamentando solo qualche graffio. "Voglio rassicurare tutti, va tutto bene e non mi sono fatto male. Non sono scivolato, avevo un po' di debolezza alla gamba e questo mi ha fatto cadere. Sono caduto davanti al Presidente, a tutta la Francia... Divertitevi, è ora di mettermi in mostra, perché me lo merito...". Queste le parole di Jandard, che ha reagito allo scivolone con grande ironia.