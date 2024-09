La pongista faentina Carlotta Ragazzini in semifinale alle Paralimpiadi di Parigi Successo per 3-0 (11-5; 11-4; 11-6) sulla croata Helena Dretar Karic (numero 13) nei quarti di finale del torneo femminile individuale categoria 3 di tennis tavolo, match dominato come testimoniano anche i parziali dei set