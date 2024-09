Cerimonia di presentazione delle Paralimpiadi: anche Mattarella con gli azzurri

Parigi, 27 agosto 2024 – Dalla Senna a Place de la Concorde. Dai cinque cerchi olimpici a quelli Paralimpici. Domani alle 20, Place de la Concorde e gli Champs-Elysées va in scena la cerimonia di apertura dei Giochi. Grande attesa per l'arrivo a Parigi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà nella capitale francese.

Uno spettacolo che abbraccerà 4.400 tra atlete e atleti Paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l'inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto. Sotto la guida di Thomas Jolly, direttore artistico per le Cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, lo spettacolo "metterà in mostra gli atleti Paralimpici e i valori che rappresentano". Descrivendo l'evento come "una magnifica fonte di ispirazione", Jolly promette "performance mai viste prima in uno spettacolo che unirà gli spettatori e il pubblico televisivo di tutto il mondo attorno allo spirito unico dei Giochi Paralimpici". La Cerimonia si svolgerà nuovamente fuori dal perimetro di uno stadio, con le persone coinvolte che sfileranno lungo il celebre viale della Ville Lumière, per raggiungere la sede dell'Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici: l'iconica piazza, al cospetto di migliaia di spettatori.

Nella mattina di giovedì 29 agosto, il Presidente della Repubblica incontrerà atlete e atleti e la Delegazione azzurra al Villaggio Paralimpico dove verrà accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Nel corso della giornata assisterà anche ad alcune gare in programma.