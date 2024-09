Bebe Vio Grandis vince il bronzo nel fioretto. Festeggia anche l’amico Jovanotti

Parigi, 4 settembre 2024 – L’attesa, la delusione e poi l’ultima chance, capitalizzata da vera campionessa. Bebe Vio Grandis forza cinque, come le medaglie conquistate in carriera, l’ultima proprio oggi: bronzo nel fioretto categoria B. Battuta nella finalina la coreana Eun Hye Cho per l’ennesimo risultato storico.

La gioia al termine di una giornata complicata: tutta l’Italia apettava l’esordio di Bebe alle Paralimpiadi di Parigi. E invece il cielo si è fatto improvvisamente scuro sopra la torre Eiffel: la campionessa veneta è uscita di scena in semifinale per mano della cinese Xiao nel fioretto categoria B con il punteggio di 15-9. Ma l’atleta azzurra non si è data per vinta: Bebe ha battuto Su Kang 15-7 conquistando la finale per il bronzo. Per lei si tratta della terza medaglia paralimpica individuale, la quinta complessiva in tre edizioni dei Giochi

Il super tifoso Jovanotti

A sostenerla c’era anche un tifoso speciale, Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti: “È la prima volta che la vedo dal vivo: dopo milioni di incontri da tutte le parti, ai miei concerti, a cena, ma non l'avevo mai vista gareggiare. Qui è veramente pazzesco, l'atmosfera è bellissima". ha detto il cantante.

Jova conosce Bebe da quando era bambina, subito dopo la malattia. “È venuta a un mio concerto e da allora siamo rimasti in contatto – prosegue il cantautore -. Lei è pazzesca, ha una forza esplosiva incredibile. Sappiamo che è la più forte di tutte. È bello, emozionante e commovente vedere che da un corpo così piccolo possa venire fuori tanta forza. E poi sappiamo tutti quello che ha fatto per il mondo della disabilità, per i bambini: li ha aiutati, tanti li ha tirati fuori di casa grazie allo sport. È davvero una forza".