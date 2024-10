A Soelden tornano i giganti azzurri. Brignone vuole riprendersi il sogno

Croce e delizia per le lamine azzurre. Tra i ghiacci del Rettenbach anche due centesimi possono fare la differenza. Soelden, Austria, la Coppa del Mondo di Sci riparte con i ricordi del 2023: la gioia sfuggita a Federica Brignone, seconda dietro Gut-Behrami per un battito di ciglia. Sabato una chance ’gigante’ per il riscatto (diretta tv dalle 10 in chiaro su Rai Sport e in abbonamento su Eurosport1).

AZZURRE TRA LE FAVORITE

Croce e delizia dicevamo. Sì, perché per le nostre atlete le nevi austriache sono state teatro di grandi vittorie: come dimenticare il successo di Marta Bassino datato 2020 e poi la caduta dell’edizione successiva? Appena l’anno scorso poi la ’tigre delle nevi’ Brignone ha chiuso a soli due centesimi dal primo posto. Si presentano entrambe al cancelletto tra le favorite per lo speciale feeling con il tracciato. A completare la spedizione delle azzurre ci sono Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb, medaglia d’oro in questa specialità lo scorso gennaio ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon (Corea del Sud).

ATTESA PER SOFIA GOGGIA

La domanda che si fanno un po’ tutti è: quando tornerà Sofia? La forza di volontà della campionessa bergamasca è dura come il marmo e plasmata dai faticosi allenamenti post-intervento. A Soelden non ci sarà, ma dopo essere tornata sugli sci da poche settimane la sensazione è quella che possa rientrare con i giganti di Killington e Tremblant, oppure dalle gare veloci di Beaver Creek. Il suo ambiente naturale in cui tornare a stupire. Ancora

LA LOTTA PER LA COPPA DEL MONDO

Si apre quindi la lotta per la conquista della maxi sfera di cristallo. Brignone, dopo la super stagione dello scorso anno, si candida a fare da terzo incomodo nella lotta fra Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin (che ieri ha detto: "Non farò le libere"), con la svizzera a difendere il titolo. A Fede servirà una continuità eccezionale per migliorare il secondo posto della passata stagione.

GLI UOMINI RIPARTONO SENZA PARIS

Squadra maschile al debutto domenica (diretta tv dalle 10 in chiaro su Rai Sport e in abbonamento su Eurosport1). Al cancelletto Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer mentre Filippo Della Vite, reduce dalla frattura scomposta del pollice, deciderà nei prossimi giorni se gareggiare. Non ci sarà Dominik Paris, il signore della velocità azzurra dovrebbe rientrare a fine novembre.

VERSO I MONDIALI

Ci saranno i Mondiali a fare da antipasto alle Olimpiadi dell’anno prossimo. Tutti al cancelletto di Saalbach (Austria), dal 3 al 16 febbraio 2025.