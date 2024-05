Addio a Peccedi, allenò i campioni della Valanga azzurra

È scomparso a 84 anni Oreste Peccedi, ex allenatore della Valanga Azzurra di sci. Nato a Bormio nel 1939, Peccedi tra il 1968 e il 1976 Pecche allenò la nazionale italiana maschile con i ct Jean Vuarnet (dal 1968 al 1972) e Mario Cotelli (dal 1972 al 1976). L’Italia conquistò le prime vittorie in Coppa del Mondo e si meritò il nome di Valanga Azzurra, dopo la splendida cinquina di Bertchtesgaden, nel 1974. Peccedi poi progettò la pista Stelvio, nella sua Bormio, per i Mondiali del 1985.