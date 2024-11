Sci, slalom maschile Levi: favoriti e orari tv

Levi, 16 novembre 2024 – Si chiude il weekend di Levi in Finlandia con lo slalom maschile, che torna sulla Levi Black dopo cinque anni. Al sabato c’è già stato il dominio di Mikaela Shiffrin, imperatrice della località finlandese con 8 successi, sono 98 totali in Coppa del mondo, mentre tra i maschi il pronostico è decisamente più incerto con almeno 10 sciatori in grado di vincere. Poi i ritorni. Hischer è ufficialmente tornato in gara a Solden e sarà presente anche a Levi tra i pali stretti, con grande curiosità da parte di tutti, così come per Lucas Braathen, subito competitivo tra i pali larghi al Rettenbach. Da verificare anche Steen Olsen, non il favoritissimo, ma reduce dalla vittoria in Austria. In casa Italia il settore sta meglio rispetto a quello femminile e qualche carta da giocare c’è.

Favoriti

Sono otto i primi sciatori del gruppo di merito mondiale, e tutti possibili protagonisti. Ci proverà l’austriaco Manuel Feller, autentico funambolo dello slalom, ma attenzione al solido tedesco Linus Strasser, senza dimenticare i norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan, mentre sono della partita anche Clement Noel e Daniel Yule. Tra i primi quindici pettorali occhio a Atle Lie McGrath, Kristoffer Jakobsen e Fabio Gstrein. E l’Italia? C’è un gruppo di buone carte nel mazzo. Ovviamente si parte da Tommaso Sala, che deve riscattare una stagione, quella scorsa, un po’ più complicata del previsto, poi Alex Vinatzer, che oggi appare più competitivo in gigante, fino al veterano Stefano Gross. Completano la squadra Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. Infine, c’è grande curiosità per il livello di competitività dei due rientri stagionali. Hirscher avrà ancora una wild card e partirà subito dopo i trenta (pettorale 31), più o meno in zona Lucas Braathen (pettorale 33) che già a Solden ha dimostrato quanto vale.

I primi quindici pettorali e gli italiani

1 Timon Haugan 2 Linus Strasser 3 Clement Noel 4 Dave Ryding 5 Daniel Yule 6 Loic Meillard 7 Manuel Feller 8 Henrik Kristoffersen 9 Atle Lie McGrath 10 Marc Rochat 11 Steven Amiez 12 Kristofer Jakobsen 13 Fabio Gstrein 14 Johannes Strolz 15 Dominik Raschner Per gli italiani il primo a partire sarà Tommaso Sala con il 17, poi Alex Vinatzer con il 18, Stefano Gross con il 35, Tobias Kastlunger con il 38 e Tommaso Saccardi con il 56

Dove vederlo in tv

Lo slalom maschile di Levi si disputa domenica 17 novembre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Sky Go e Discovery Plus. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay.

