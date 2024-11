In Finlandia una renna per l’ennesima vittoria in Coppa dell’americana. Oggi gli uomini. Shiffrin 98, Natale in anticipo

E’ ancora Mikaela Shiffrin la regina oltre il Circolo polare artico. A Levi – mentre l’Italia fatica sempre fra le porte strette – la campionessa americana vince lo slalom (98° successo in Coppa), e pure la sua ottava renna. Il regalo del campione da queste parti. Gara dominata in 1.47.20: forti i distacchi per le rivali: l’austriaca Katharina Liensberger (1.47.99) e la tedesca Lena Duerr in (1.48.03). "Ho dovuto lottare duramente, non avevo il ritmo perfetto, ma ho tirato fuori delle ottime curve e ha funzionato, le condizioni non erano facili", ha detto Shiffrin. Azzurre a secco, la migliore è la trentina Martina Peterlini, solo 17ª in 1.49.98 dopo essere stata 16ª nella prima manche e dunque la sola italiana qualificata tra le trenta migliori ammesse alla discesa decisiva. Oggi a Levi tocca allo speciale uomini con l’Italia che punta ancora sul veterano Stefano Gross ma in particolare soprattutto sul gardenese Alex Vinatzer dopo l’ottimo 5/ posto nel gigante di Soelden di fine ottobre. Prima manche alle 10 e seconda run alle 13, diretta Rai Sport.