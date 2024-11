Slalom a Levi: vince Noel su Kristoffersen. Braathen quarto. Malissimo gli azzurri

Levi, 17 novembre 2024 – Cinque anni fa, data dell’ultimo slalom maschile a Levi, aveva vinto Henrik Kristoffersen su Clement Noel, mentre nel primo della stagione 2024/2025 si sono invertite le posizioni. Trionfo netto del francese, che già nella prima manche, nonostante qualche errore di troppo, aveva messo in mostra una ottima condizione, poi amplificata nella seconda con vantaggi vicini al secondo su tutti gli altri. Kristoffersen, di rimonta dopo una brutta prima manche, ha chiuso secondo davanti a Loic Meillard, con Braathen, come a Solden, di poco fuori dal podio. In difficoltà Hirscher, fuori da trenta, e soprattutto l’Italia che non ha qualificato nessun atleta alla seconda manche.

Vince Noel. Kristoffersen c’è. Male gli azzurri

Nella prima manche si fa trovare pronto Clement Noel, primo col pettorale tre ma con appena 2 centesimi di vantaggio sullo svizzero Loic Meillard, in una top five molto equilibrata con Steven Amiez terzo a 21 centesimi, Linus Strasser quarto a 30 e Dave Ryding quinto a 41 centesimi. Bene si sono comportati anche Nef, Steen Olsen e Kolega, tutti racchiusi in pochi decimi. Delusione Henrik Kristoffesen, solo decimo a 1”01. In ombra anche Manuel Feller, il pettorale rosso della stagione scorsa, solo quindicesimo a 1”18. E i big? Lucas Braathen conferma la buona forma e con il 33 si è piazzato nono a 86 centesimi, mentre è andato più in difficoltà Marcel Hirscher, più affaticato rispetto a Solden e fuori dalla seconda manche con 2”59 di ritardo. Male, malissimo l’Italia. Vinatzer è uscito, Sala ha accumulato quasi tre secondi di ritardo ed è rimasto fuori, mentre Gross ha mancato l’accesso alla seconda per due centesimi, stessa sorte per Kastlunger, solo 33esimo a 8 centesimi dalla qualificazione. Nella seconda c’è stata la rimonta dalle retrovie di Kristoffer Jakobsen, capace di risalire dalla ventiseiesima posizione fino all’undicesima , fermato dal croato Zubcic che era quattordicesimo dopo la prima manche e andrà a chiudere in decima. Nella lotta al podio c’è la furia del riscatto di Kristoffersen che ha piazzato una seconda manche delle sue per risalire fino alla seconda piazza, battuto solo da un sontuoso Clement Noel, che ha trionfato, con eleganza e senza sbavature, in 1’53”98, con ben 80 centesimi sul norvegese e 95 sul sempre solido svizzero Loic Meillard. Bene, ancora una volta, ma fuori dal podio, Lucas Braathen, che ha portato il Brasile sulla cartina geografica dello sci. Il verdeoro di passaporto ha chiuso in quarta posizione con 1”05 di ritardo, solo dieci centesimi dietro Meillard. In top ten si sono ben comportati Nef e Amiez, figlio d’arte, mentre più in ombra Strasser e Steen Olsen, settimo e ottavo senza brillare, appena davanti a Kolega, buon nono con il pettorale 20. Feller ha confermato le difficoltà della prima manche e ha inforcato nella seconda, lasciando dunque il pettorale rosso al francese Noel che manda un chiaro segnale in slalom. Classifica slalom Levi 1 Clement Noel 1’53”98 2 Henrik Kristoffersen +0.80 3 Loic Meillard +0.95 4 Lucas Pinheiro Braathen +1.05 5 Tanguy Nef +1.36 6 Steven Amiez +1.46 7 Linus Strasser +1.56 8 Alexander Steen Olsen +1.65 9 Samuel Kolega +1.77 10 Filip Zubcic +1.78