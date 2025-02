Al Sestriere (10.30 e 13.30). Brignone non al top ma vuole il suo gigante

Dopo il Mondiale di Saalbach, la Coppa del Mondo riparte da Sestriere, dove da oggi a domenica sono in programma per le ragazze due giganti ed uno speciale. Si rinnova così anche l’assalto di Federica Brignone – trionfatrice azzurra a Saalbach con l’oro in gigante e l’argento in superG – alla grande Coppa. Per Federica, unica italiana della storia ad averla vinta nel 2020, l’occasione é quanto mai propizia per portare a casa la sua seconda grande sfera di cristallo. Non sarà facile, ma le premesse positive ci sono tutte, anche se Federica sottolinea: "Mi sono ammalata subito dopo il gigante dei Mondiali e oggi (ieri, ndr) è i primo giorno che esco di casa. La condizione non è al top, ma tengo veramente tanto a gareggiare davanti ai tifosi italiani". Brignone guida la generale con 799 punti contro i 729 della sua rivale più quotata, la svizzera Lara Gut-Behrami. Alla fine della stagione mancano ancora 14 gare: tre slalom, quattro giganti, quattro discese e tre superG. Il gigante di oggi (ore 10.30 e 13.30, diretta RaiDue ed Eurosport) è il recupero di Mont Tremblant. In lizza anche Bassino, Melesi, Goggia, Zenere, Platino, Guerinoni, Mathieu, Ghisalberti, Collomb e Della Mea.