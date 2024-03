Arianna Fontana torna in Nazionale: polemiche alle spalle, pronta per i Mondiali di short track a Rotterdam

Dopo due anni di polemiche Arianna Fontana ritorna nella Nazionale italiana di short track ai Campionati mondiali di Rotterdam in Olanda, dal 15 al 17 marzo. La ‘Freccia bionda’ di Berbenno non gareggiava dai Giochi olimpici di Pechino 2022. Fontana aveva accusato sia la federazione per il piano e le condizioni di allenamento a lei dedicato che due compagni di squadra (l’aspetto giuridico-sportivo è tutt’ora in corso) accusandoli di averla fatta cadere in allenamento.