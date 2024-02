Artusi, altra medaglia. Bronzo dopo l’argento ai Mondiali in Slovenia

Altra medaglia per Aksel Artusi nei Mondiali juniores di Planica. Il lecchese (a sinistra nella foto), argento nella 20 km a tecnica libera, ha conquistato il bronzo nella staffetta mista che ha chiuso la trasferta slovena insieme a Davide Ghio, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi, giungendo al traguardo con un ritardo di 45’’1 dalla Svezia (20’35’’2). Norvegia seconda, a 13’’9. Per il quartetto azzurro si tratta di una preziosa conferma, a dodici mesi dall’analogo piazzamento ottenuto nell’edizione 2023 a Whistler. L’Italia si è mantenuta in linea per un posto sul podio per l’intera gara, con Svezia e Norvegia a prendere il largo nella seconda frazione e giocarsi il titolo. Silvio De Sanctis