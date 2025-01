Azzurri alla conquista di Kitzbuehel. Casse: "Streif seconda solo ai Giochi"

Un superG, una discesa e uno slalom. Inizia oggi (e termina domenica) il weekend lungo di Kitzbuehel sulla leggendaria pista Streif, "da sempre la più esigente: ci vuole tecnica, ma ci sono anche tratti di scorrimento". Lo dice alla Fisi Mattia Casse, prima del superG in programma oggi alle 11,30 (diretta tv su Rai sport ed Eurosport). Un tracciato vario, complicato e selettivo, apprezzato in modo particolare da Dominik Paris, che sulla Streif ha trionfato la bellezza di quattro volte.

Quanto alle condizioni, ecco il parere di Casse, che quest’anno ha trionfato per la prima volta in discesa sulla Saslog e ieri è stato velocissimo: "Il mio rendimento attuale arriva da lontano: sono tre-quattro anni che ho continuità di risultati, nel lavoro, negli allenamenti. C’è tantissimo dietro. Io ho messo mattone dopo mattone, e non è finita qui: perché si può vincere una gara, ma non è detto che si vinca quella dopo. Nei sogni e nei desideri, la mia scaletta personale vede al primo posto le Olimpiadi, poi la Streif e poi tutto il resto".

Intanto la star dello sci statunitense Mikaela Shiffrin tornerà in Coppa del Mondo dopo una pausa di due mesi per infortunio, nello slalom di giovedì prossimo a Courchevel. La 29enne è caduta a fine novembre nello slalom gigante di Killington riportando una ferita all’addome.