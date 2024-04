Sci, le bozze dei calendari di Coppa del mondo: favorite le gare tecniche

Bologna, 13 aprile 2024 – Sono uscite le prime bozze dei calendari di Coppa del mondo per la stagione 2024/2025 e tornerà un forte squilibrio a favore delle gare tecniche, soprattutto slalom, che saranno di più rispetto alle discese. La proporzione si è resa necessaria per evitare i tanti rinvii dell’autunno e infatti non si correrà in discesa libera fino a dicembre 2024, prediligendo gare tecniche nel mese di novembre, quindi più facilmente disputabili anche con temperature elevate. La cancellazione dello Speed Opening di Cervinia era già stata resa ufficiale, mentre i calendari non sono ancora stati comunicati dalla Fis ma i colleghi di Ski Racing sono entrati in possesso della prima bozza. La proporzione sarà dunque questa: 9 discese libere, 8 supergiganti, ben 12 slalom e 9 slalom giganti.

La stagione partirà come sempre a Solden a fine ottobre con i tradizionali giganti sul Rettenbach il 26 e il 27, poi ci sarà una pausa di tre settimane, appunto per la cancellazione dello Speed Opening, per trasferirsi a Levi per due slalom (maschile e femminile) il 16 e il 17 novembre. Novembre sarà mese di slalom con anche la tappa di Gurgl il 23 e il 24, poi i calendari si separeranno. Le donne andranno a Killington per slalom e gigante, mentre i maschi andranno direttamente a dicembre in quel di Beaver Creek per le prime gare veloci, sperando ovviamente nel freddo del Nord America. In seguito di nuovo Europa con Val d'Isere, Val Gardena (super g e discesa), Alta Badia (gigante e slalom) e Bormio (discesa sulla Stelvio) per chiudere l’anno solare, mentre le ragazze saranno nella prima parte di dicembre a Tremblant e Beaver Creek, prima di sbarcare in Europa con St. Moritz e Semmering. Gennaio è il mese delle classiche. I maschi avranno lo slalom di Campiglio, poi Adelboden (gigante e slalom) prima della doppietta di libere tra Wengen e Kitzbuhel, che anticipano Schladming (gigante e slalom). Classicissime anche per le donne con Kranjska (gigante e slalom), St. Anton (discesa e super g), Cortina d'Ampezzo (discesa e super g), Kronplatz (gigante), infine Garmsich e Courchevel. Febbraio 2025 sarà invece il mese dei mondali di Saalbach e si ripartirà in Coppa del mondo a marzo con i maschi che avranno Kranjska, Kvitfjell e Hafjell, sono state tolte Palisades Tahoe e Aspen, mentre le donne Kvitfjell e Are. Chiusura di calendario con le finali di Sun Valley dal 21 al 27 marzo in Idaho, località che non ospita gare del massimo circuito dal 1977. In termini generali c’è stata una riduzione del calendario a 37 gare, per consentire un programma un po’ più snello e maggiormente capace di sopperire ad eventuali cancellazioni e recuperi, con qualche slot in più nel caso si rendesse necessario rimodulare il calendario sulla base delle bizze del meteo. Tutti a caccia di Marco Odermatt, vincitore al maschile, e di Lara Gut Behrami, vincitrice al femminile, ma con un occhio di riguardo ai mondiali di Saalbach 2025, l’appuntamento clou della stagione.