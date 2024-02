Brignone e Bassino sul podio a Crans-Montana e Kvitfjell: eccellenti prestazioni in Coppa del Mondo

Finisce sul podio il magnifico weekend di Federica Brignone e Marta Bassino (nella foto). Dopo la doppietta in discesa libera, le sciatrici azzurre si piazzano tra le migliori tre anche nel superG di Coppa del Mondo sulla neve di Crans-Montana, in Svizzera. Nella gara vinta dall’austriaca Stephanie Venier con il tempo di 1’16“52, Brignone chiude seconda in 1’16“56. Poi Bassino, terza in 1’16“67. Dopodiché Dominik Paris. L’azzurro arriva terzo assieme a Marco Odermatt nel superG di Coppa del Mondo ospitato da Kvitfjell, in Norvegia: 1’09“42 il crono suo e dello svizzero, meglio di loro il canadese Jeffrey Read (secondo in 1’09“40). Trionfa l’austriaco Vincent Kriechmayr con il tempo di 1’09“23.