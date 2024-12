Sci, super g Beaver Creek: favorite e orari tv

Beaver Creek, 15 dicembre 2024 – Una spettacolare discesa libera sulla Birds of Prey e ora il super gigante. Stati Uniti protagonisti nella Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek e uno show assicurato. Dopo la vittoria di Cornelia Huetter nella libera su Sofia Goggia e Lara Gut Behrami, è tempo di super g dove le azzurre sono pronte ad attaccare le posizioni del podio, non solo con la bergamasca ma anche con le preziose carte Federica Brignone, Marta Bassino e Laura Pirovano. Tante le possibili favorite e un livello altissimo di competizione. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda gara americana.

Le favorite

La passata stagione la coppa di specialità è stata vinta in volata da Lara Gut Behrami su Federica Brignone e Cornelia Huetter, tutte racchiuse in sessanta punti. Questo significa che le tre protagoniste possono essere considerate tra le favorite della contesa, senza dimenticare le outsider. C’è ovviamente Sofia Goggia, seconda in discesa e pronta a prendersi una rivincita in super g, ma attenzione anche a Marta Bassino, apparsa in sintonia con a Birds of Prey. Non è finita. Ester Ledecka è sempre pericolosa, così come Kajsa Vickhoff Lie e Mirjam Puchner. Tra le padrone di casa Lauren Macuga, sorprendente in discesa, può di nuovo dire la sua. Tra le austriache citazione per Ricarda Haaser, quinta nella discesa di sabato. Il plotone italiano è completato anche da Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler.

Pettorali di partenza

1 Laura Pirovano 2 Corinne Suter 3 Lauren Macuga 4 Kira Weidle 5 Laura Gauche 6 Elena Curtoni 7 Stephanie Venier 8 Ester Ledecka 9 Lara Gut Behrami 10 Federica Brignone 11 Cornelia Huetter 12 Marta Bassino 13 Sofia Goggia 14 Mirjam Puchner 15 Kajsa Vickhoff Lie 16 Romane Miradoli 17 Alice Robinson 18 Michelle Gisin 19 Roberta Melesi 20 Ariane Raedler 21 Nina Ortlieb 22 Karen Clement 23 Ilka Stuhec 24 Joana Haehlen 25 Jasmina Suter 26 Elvedina Muzaferija 27 Delia Durrer 28 Priska Ming Nufer 29 Emma Aicher 30 Christina Ager

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Beaver Creek sulla Birds of Prey si disputa domenica 15 dicembre con orario di partenza alle 19 in Italia e doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Francesca Marsaglia. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Terminata la tappa di Beaver Creek, il circus femminile si sposterà in Europa nel prossimo weekend con due super giganti a Sankt Moritz il 21 e il 22 dicembre. Quello maschile, invece, dopo Val d'Isere, si trasferirà in Italia prima in Val Gardena e poi in Alta Badia. Leggi anche - Sci, Huetter beffa Goggia a Beaver Creek