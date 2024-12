Slalom maschile Val d'Isere, Kristoffersen batte Amiez. Settimo l'azzurro Kastlunger

Val d'Isere (Francia), 15 dicembre 2024 - Henrik Kristoffersen ha conquistato il primo posto nello slalom maschile in Val d'Isere. In una gara orfana dell'acciaccato Noel, è il norvegese a prendersi il trono, davanti al padrone di casa Steven Amiez. Il transalpino è sceso nella seconda manche come ultimo, grazie al miglior crono conquistato in mattinata, ma un'inforcata precoce ne ha compromesso il pomeriggio. A completare il podio ci sono Atle Lie McGrath e Loic Meillard. Grandissima prestazione per l'azzurro Kastlunger, che conclude al settimo posto.

I risultati della prima manche

La prima manche dello slalom maschile in Val d'Isere se l'è aggiudicata Steven Amiez. Il francese ha fatto le veci del grande assente Clement Noel, portando sulle spalle il peso del tifo di casa. Il suo tempo di 47.44 è stato registrato sotto una debole nevicata, che ha fatto da cornice al turno di questa mattina. Dietro di lui si è piazzato Henrik Kristoffersen, distante 32 centesimi ma costante e veloce lungo tutto il percorso. A chiudere il podio virtuale c'è Manuel Feller, con un gap di 66 centesimi. In quarta e quinta piazza ci sono i due norvegesi, Timon Haugan e Atle Lie McGrath. Lo svizzero Loic Meillard ha firmato il sesto tempo di manche, distante 86 centesimi dalla vetta, mentre Linus Strasser insegue a oltre un secondo di margine. Ottavo Albert Popov, nono il britannico Dave Ryding; quest'ultimo non ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1, che gli concedeva la possibilità di fare sicuramente meglio. A chiudere la top ten è l'austriaco Marco Schwarz, lontano ben 1.73 secondi. Gli italiano non hanno purtroppo performato al meglio. Alex Vinatzer è stato il migliore tra gli sciatori azzurri e si è collocato in diciassettesima piazza, a poco più di due secondi da Amiez. Stefano Gross e Tobias Kastlunger, invece, inseguono al 25° e 29° posto rispettivamente. Infine, non hanno tagliato il traguardo Filippo Della Vite, Kristoffer Jakobsen, Marc Rochat, Benjamin Ritchie e Istok Rodes.

Il riassunto della seconda manche

La pista va deteriorandosi con il passare dei minuti e degli sciatori. Nella fase conclusiva, ormai giunti agli ultimi dieci, la situazione vede ancora in testa Lucas Pinheiro Braathen. L'azzurro Kastlunger è autore di una bella prova che lo collocherà tra i primi otto al traguardo. Il sole, che faceva capolino sulla vallata, si nasconde dietro le nuvole e la visibilità peggiora notevolmente. Marco Schwarz inforca ed esce, esattamente come poco dopo fanno Popov e Strasser. A non deludere le aspettative è Loic Meillard, che detronizza il brasiliano Braathen per soli sei centesimi. La visibilità peggiora tantissimo nelle battute conclusive, ma Atle Lie McGrath riesce comunque a balzare in testa: 37 centesimi il vantaggio sul rivale svizzero. Si passa ai primi quattro della prima manche, con Timon Haugan che commette tanti piccoli errori nel corso della discesa che lo fanno termine alle spalle dell'azzurro Kastlunger. Feller pareggia il crono di Braathen, Kristoffersen prende il largo in testa, lasciando a oltre mezzo secondo McGrath. Il padrone di casa Amiez chiude la gara: i primi paletti sono strepitosi, però un errore lo fa terminare fuori.