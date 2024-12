Gigante Val d’Isere, Odermatt brucia Feurstein. Sesto De Aliprandini

Val d’Isere, 14 dicembre 2024 – Un gigante pazzo, su una pista difficile. In Val d’Isere primo trionfo stagionale tra le porte larghe per Marco Odermatt, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio dell’austriaco Feurstein, che stava per fare lo sgambetto a tutti con una incredibile rimonta dalla ventiquattresima posizione. Nebbia e neve hanno influenzato la seconda manche, addomesticata da campione dall’elvetico che dopo tre giganti senza punti è tornato a vincere, ma Feurstein ci è andavo vicino. Bene l’Italia con Luca De Aliprandini sesto e Giovanni Borsotti in top 15. Niente da fare per Kristoffersen, fuori dal podio, e Braathen.

La gara

Condizioni difficili in Francia, soprattutto nella prima manche. Poca visibilità, cielo terso e nevicata, scalini sul tracciato e tante vibrazioni già dopo pochi pettorali. Meglio di tutti ha interpretato la pista Marco Odermatt, primo a metà a gara con 15 centesimi su un solido Henrik Kristoffersen e 32 sul connazionale Loic Meillard. Dalle retrovie poche cose, se non un ottimo Brennsteiner con il pettorale 17 per la quarta piazza a 56 centesimi di ritardo, davanti a McGrath quinto a 57 e Tumler sesto a 74. Dal settimo in giù distacchi oltre il secondo e purtroppo anche gli italiani sono andati in difficoltà. L’unico a salvarsi è stato Luca De Aliprandini, quindicesimo a 1”61, mentre gli altri hanno faticato. E’ caduto Vinatzer nel finale, ma era già in abbondante ritardo, mai in ritmo con la pista neppure Della Vite, fuori dai trenta, mentre ce l’hanno fatta, in posizioni di rincalzo, Zingerle, ventiseiesimo a 2”63, e Borsotti, ventisettesimo a 2”78. Difficile manche pure per il pettorale rosso Lucas Pinheiro Braathen, sceso con il 20, che ha accumulato 2”35 di ritardo senza trovare ritmo e deformazione dello sci. Si è piazzato ventunesimo con la necessità di una rimonta nella seconda. Il brasiliano non trova prestazione nemmeno nella seconda, infatti la sua azione è stata strappata, in ritardo nel ritmo e nel tempo, linee abbondanti e grattate eccessive, fino all’uscita a poche porte dal traguardo quando già il cronometro segnava rosso. Condizioni difficili, arriva pure la nebbia, oltre alla nevicata, e la visibilità premia i primi pettorali, che possono recuperare tanto. Da dietro, infatti, grande rimonta dell’austriaco Feurstein, che risale dalla ventiquattresima posizione della prima manche fino al podio, battuto solo da Marco Odermatt dopo aver recuperato quasi due secondi e mezzo di ritardo. L’austriaco li mette in fila tutti, tranne l’elvetico, che rischia, ma riesce a tenersi 8 centesimi di vantaggio vincendo in 2’11”66, davanti a Feurstein e a un positivo Brennsteiner, di fatto l’unico capace di resistere nella seconda per la lotta al podio. Altra grande rimonta è quella di Luca Aerni, dalla trentesima fino alla quarta con 23 centesimi di ritardo e di poco fuori dalla top 3. Non ci è riuscito Kristoffersen, arrivato all’ultimo intermedio in vantaggio ma alla fine ha dovuto inchinarsi fino alla quinta piazza con 24 centesimi dal vincitore. Bene anche De Aliprandini, che recupera nove posizioni e si classifica in sesta piazza confermando il risultato di Beaver Creek. A completare la top ten Verdu, Kranjec, Meillard e Zubcic. Risale bene anche Giovanni Borsotti, tredicesimo a 99 centesimi, mentre Hannes Zingerle ha chiuso ventiquattresimo. Per effetto di questi risultati, Kristoffersen prende il pettorale rosso di specialità con 170 punti, davanti a Kranjec con 132 e Braathen con 130. Odermatt risale in ottava posizione con 100, appena davanti a De Aliprandini con 98.

Classifica gigante Val d’Isere

1 Odermatt 2’11”66 2 Feurstein +0.08 3 Brennsteiner +0.12 4 Aerni +0.23 5 Kristoffersen +0.24 6 De Aliprandini +0.39 7 Verdu +0.42 8 Kranjec +0.57 9 Meillard +0.57 10 Zubcic +0.73