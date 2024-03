Sci, Brignone si inchina a Gut: “Complimenti a lei, è una grande campionessa”

Kvitfjell, 2 marzo 2024 - Forse è stata scritta la parola fine per Federica Brignone sulla possibilità di vincere la Coppa del mondo di specialità di super gigante. La prima gara di Kvitfjell, domenica il bis, ha visto il trionfo di Lara Gut Behrami, di poco davanti a Cornelia Huetter, ovvero le prime due della classifica, e così il sesto posto di Federica sa tanto di resa, perché a due gare dalla fine il suo ritardo è di 94 punti, praticamente impossibili da recuperare con la continuità messa in mostra dalla rossocrociata. Per pochi centesimi Brignone non è riuscita a salire sul podio e tra le migliori è stata la peggiore: una presa di coscienza sul fatto che purtroppo ora la coppa è quasi impossibile.

Brignone: “Complimenti a Lara”

Per questo le parole nel post gara della valdostana suonano quasi come un riconoscimento verso la rivale, che deve ancora lottare con Huetter in super g, solo 25 punti di vantaggio, mentre nella generale ormai ne ha oltre 300 su Shiffrin e l’ipoteca appare cosa fatta. Purtroppo Brignone non è riuscita ad essere efficace in alto, poi ha sciato bene nella fase centrale mentre nelle ultime porte ha perso ancora quei centesimi determinanti per poter restare almeno in zona podio: “E’ stata una gara stretta per i primi posti – ha detto Brignone – e io sono l’ultima di quelle davanti. Perdo tanto nella parte bassa, però perdiamo tutte molto nella parte alta rispetto alle austriache. Poi loro perdono in basso, ma non a sufficienza. Oggi è stata una bella gara, ovvio che con questa neve lenta è più facile cavarsela, per chi non riesce a chiudere bene le curve. Lara è una grande atleta e mi piace come dice le cose che pensa, è una grande campionessa e complimenti a lei. Per il mio modo di sciare in queste condizioni ho fatto una bella gara: mi spiace essere l’ultima delle migliori”. Proprio sulla parte finale si è concentrata Lara Gut Behrami che è riuscita a strappare la vittoria per pochi centesimi su Huetter e Puchner: “Ho fatto bene la parte bassa per portare velocità verso lo schuss, sono riuscita a seguire i movimenti del terreno - le sue parole alla Fis - Sono contenta per questo risultato e per la continuità che sto avendo e sono soddisfatta soprattutto per le persone che lavorano con me. Oggi mentre scio mi diverto”. Ipoteca quasi certa per la coppa generale, oltre trecento punti su Shiffrin sono un buon bottino: “Cerco di fare del mio meglio a ogni gara, poi se diventerò vincitrice sarà una bella soddisfazione. Spero si disputino tutte le gare per avere un calendario più completo possibile”. Domenica super g bis, poi gare tecniche a Are e dal 16 al 24 marzo le finali di Saalbach in Austria.