Federica Brignone vince la discesa di St. Anton. Pirovano terza. Goggia out

St. Anton (Austria), 11 gennaio 2025 - La discesa libera di St. Anton si tinge di azzurro: vince per la pima volta in disciplina, la 30esima totale, Federica Brignone grazie a un tempo di 1:16.08, peggiorato di 18 centesimi da Ester Ledecka, brava a ribellarsi al pettorale alto. La vera sorpresa arriva in chiusura di podio, il primo in Coppa del Mondo trovato da Laura Pirovano, attardata di 43 centesimi. La macchia di casa Italia è invece la scivolata in una curva nel terzo settore di Sofia Goggia, che finisce nelle reti ma per fortuna senza conseguenze fisiche, mentre la sua grande amica Lindsey Vonn chiude invece quinta, confermandosi dunque in netta crescita nonostante la lunga assenza.

La cronaca

Il primo tempo indicativo è l'1:17.03 di Corinne Suter (Svizzera), scalzata poi dall'1:17.00 di Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia). Al comando va poi Nina Ortlieb (Austria), con un tempo di 1:16.71. Il tris di italiane di fila si apre con Laura Pirovano, strepitosa nei primi due settori e non a caso momentaneamente prima con un tempo di 1:16.51. Sofia Goggia invece va lunga in una curva nel terzo settore e chiude così la sua prova nelle reti, ma per fortuna senza grossi problemi fisici. La tripletta azzurra si chiude con Elena Curtoni, che mette a referto un 1:17.23. Lara Gut-Behrami (Svizzera) va lunghissima nel secondo settore prima di un recupero finale che non basta a balzare in testa: discorso analogo per Cornelia Huetter (Austria), attardata di 18 centesimi. Il sogno azzurro prosegue quando davanti si porta Federica Brignone con un tempo di 1:16.08: fa decisamente peggio Nicol Delago, che scende in 1:17.50. Sul podio, al secondo posto, si inserisce Ester Ledecka (Repubblica Ceca) nonostante un pettorale alto (27). A proposito di pettorali alti, c'è attesa per Lindsey Vonn (Stati Uniti), che parte subito velocissima e chiude addirittura a un ottimo quinto posto.

Classifica discesa libera St. Anton

1) Federica Brignone (ITA) in 1:16.08 2) Ester Ledecka (CZE) +0.18 3) Laura Pirovano (ITA) +0.43 4) Stephanie Venier (AUT) +0.51 5) Lindsey Vonn (USA) +0.58 6) Cornelia Huetter (AUT) +0.61 7) Nina Ortlieb (AUT) +0.63 8) Lauren Macuga (USA) +0.73 9) Ariane Raedler (AUT) +0.79 10) Breezy Johnson (USA) +0.80

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Cornelia Huetter (AUT) 140 2) Federica Brignone (ITA) 129 3) Ester Ledecka (CZE) 120 4) Laura Pirovano (ITA) 84 5) Lara Gut-Behrami (SUI) 82

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Zrinka Ljutic (CRO) 456 2) Sara Hector (SWE) 447 3) Camille Rast (SUI) 433 4) Federica Brignone (ITA) 419 5) Lara Gut-Behrami (SUI) 331