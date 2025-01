Cadute e paura sulla ’Kandahar’. Ortlieb operata. Coma indotto per Tereza Nova

La festa della favolosa doppietta azzurra viene offuscata da due brutte cadute avvenute nel weekend. La più fresca (ieri) è quella di Nina Ortlieb, spesso bersagliata da infortuni, per lei si parla di carriera fortemente a rischio. Poi c’è Tereza Nova, finita a terra in prova l’altro ieri e ora in coma farmacologico.

Venendo a Ortleib, 28enne sciatrice di Innsbruck è scivolata rovinosamente sulla pista ‘Kandahar’ ed è finita nelle reti tra le urla di dolore. Come riferisce la federazione austriaca, ha riportato una frattura alla "parte inferiore della gamba destra" (sarebbero intressate tibia e perone). Per la campionessa tirolese, argento mondiale in carica in discesa, figlia di Patrick, già stella dello sci austriaco, non solo conclusione anticipata della stagione ma anche niente Mondiali in casa a Saalbach (a febbraio) ma soprattutto il 23esimo intervento chirurgico. Dispiaciutissima Sofia Goggia, anche lei al ritorno dopo lo stop per una frattura simile. Nina, soccorsa in pista e portata a valle in barella, è stata trasferita alla clinica Schenk a Schruns per ulteriori accertamenti. L’ultimo incidente nel dicembre del 2023, a Sankt Moritz, dolorosa frattura di tibia e perone. In precedenza, il 20 gennaio del 2021, durante una prova della discesa libera di Crans-Montana, l’infortunio a un ginocchio: ritornò alle gare dopo 23 mesi.

Pare ben più grave invece la condizione di Tereza Nova. La sciatrice ceca è in coma farmacologico. Vittima di una rovinosa caduta durante l’allenamento di discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. "Tereza è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma cerebrale" ha annunciato ieri la federazione sciistica ceca, "e rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario".