SuperG Crans Montana, doppietta Svizzera: ma sorride Paris. Le classifiche

Crans Montana (Svizzera), 23 febbraio 2025 - Ieri era stata una tripletta, oggi la Svizzera si accontenta (si fa per dire) di una doppietta: il super-g di Crans Montana va a Marco Odermatt e al suo 1:21.53, peggiorato di 28 centesimi dal connazionale Alexis Monney. Il tris rossocrociato stavolta non riesce, con il podio che viene completato da Dominik Paris, attardato di 39 centesimi dal leader della Coppa di specialità e di quella generale: l'altoatesino sogna con un primato momentaneo, così come aveva fatto in precedenza Mattia Casse, che poi chiude quinto con un ritardo di 51 centesimi. Bene anche Christof Innerhofer, che parte con il pettorale 30 ma riesce comunque a inserirsi in una top 10 che conta dunque 3 italiani.

La cronaca

Il primo miglior tempo è quello messo a referto da Daniel Hemetsberger (Austria), che scende in 1:22.51, peggiorato di ben 1.07 da Giovanni Franzoni. Al comando si porta poi Franjo Von Allmen (Svizzera), che abbassa il miglior tempo di 35 centesimi. Tocca poi ad Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia), che rovina la festa di casa piazzando un ottimo 1:22.13, migliorato di appena 2 centesimi da Mattia Casse. Sull'onda dell'entusiasmo azzurro, scende Dominik Paris, che nel finale va forte e recupera al connazionale 24 centesimi, balzando al comando grazie a un tempo di 1:21.92. Tra i due italiani si inserisce Raphael Haaser (Austria), attardato di 12 centesimi, ma la vera minaccia si chiama Marco Odermatt (Svizzera), che oggi potenzialmente potrebbe pure vincere la Coppa di specialità. Detto, fatto: l'idolo di casa, nonostante una prima parte complicatissima, cresce strada facendo e balza al comando con un tempo di 1:21.53 che accende la festa di Crans Montana. Festa che si infiamma ulteriormente quando al cancelletto si presenta Alexis Monney (Svizzera), che fa peggio del connazionale di 28 centesimi, riuscendo comunque a inserirsi al secondo posto: Paris, così, scivola al terzo posto. Christof Innerhofer parte fortissimo prima di perdere nel finale, riuscendo comunque a piazzarsi al decimo posto, con un ritardo di 93 centesimi dalla vetta. Nei 30 anche Schieder, 23esimo, e Franzoso, 30esimo.

Classifica super-g di Crans Montana

1) Marco Odermatt (SUI) in 1:21.53 2) Alexis Monney (SUI) +0.28 3) Dominik Paris (ITA) +0.39 4) Raphael Haaser (AUT) +0.51 5) Mattia Casse (ITA) +0.58 6) Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.60 7) Franjo Von Allmen (SUI) +0.63 8) Lukas Feurstein (AUT) +0.75 9) Nils Allegre (FRA) +0.81 12) Christof Innerhofer (ITA) +0.93 12) Stefan Eichberger (AUT) +0.93

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Marco Odermatt (SUI) 441 2) Mattia Casse (ITA) 260 3) Vincent Kriechmayr (AUT) 242 3) Stefan Rogentin (SUI) 242 5) Franjo Von Allmen (SUI) 234

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1246 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 746 3) Loic Meillard (SUI) 651 4) Franjo Von Allmen (SUI) 606 5) Atle Lie McGrath (NOR) 548