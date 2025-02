Sci oggi: Brignone da impazzire al Sestriere. Bis in gigante, la nuova classifica di Coppa del mondo

Sestriere, 22 febbraio 2025 - E chi la ferma più Federica Brignone? Alla faccia dell'influenza che l'ha tenuta a letto una settimana. Oggi è ingiocabile in gigante e lo ha dimostrato ancora una volta con distacchi abissali e recuperando una prima manche di controllo. Il successo bis su Gut Behrami e Robinson consolida la vetta della classifica generale sulla svizzera i e anche in quella di specialità Robinson non è lontana. Bene anche Goggia che ha messo il turbo nella seconda recuperando tredici posizioni.

Prima manche equilibrata, poi il turbo

Prima manche molto equilibrata, che di fatto non decide nulla in ottica vittoria. Distacchi molto contenuti con Robinson in testa con appena 6 centesimi su Gut Behrami e 7 sulla non più sorprendente Britt Richardson. Brignone è rimasta in gara con un ottima quarta piazza a 12 centesimi dalla vetta. In generale tutte racchiuse in meno di un secondo con Hector in piena corsa quinta a 39 centesimi, poi Scheib a 55, Rast a 56, Grenier a 57, Ljutic a 58 e a completare la top ten Stjernesund a 69. Occhio anche a Moltzan, solo undicesima ma con due gravi errori, a 70. Per quanto riguarda le altre italiane, qualche piccolo segnale da Marta Bassino, tredicesima a 96 centesimi, mentre Sofia Goggia ha ottenuto il diciassettesimo tempo a 1”19 Nella seconda parte la rimonta proprio della bergamasca, che infila una grande prestazione e risale sfruttando anche una visibilità migliore. In più, la pista mostra qualche scalino e alla fine Sofia recupera tredici posizioni e si ferma ai piedi del podio. E’ comunque il miglior risultato in gigante negli ultimi sette anni. Ma alla fine, è sempre Federica Brignone a portare a scuola tutte le altre per la vittoria numero 34 della carriera, recuperando tutte quelle che le erano davanti. Richardson esce malamente dopo poche porte, mentre Gut Behrami e Robinson si prendono il secondo e il terzo posto, inchinandosi alla tigre. Trionfo di Brignone in 2’08”8 con 77 centesimi su Gut e 79 su Robinson, con Goggia quarta a 1”18. E’ l’ennesima perla della tigre di La Salle che consolida la leadership nella generale e avvicina Robinson in quella di specialità. A completare la top ten del gigante Scheib quinta, Colturi sesta, Hurt settima, Stjernesun ottava, Rast nona e Holtmann decima. Nella classifica generale Brignone prende il largo con 999 punti davanti ai 809 di Gut Behrami. In quella di specialità Robinson comanda con 440 punti, 40 in più di Fede. Domani lo slalom che nessuna delle due farà.

Classifica gigante Sestriere

1 Brignone 2’08”81 2 Gut Behrami +0.77 3 Robinson +0.79 4 Goggia +1.18 5 Scheib +1.61 6 Colturi +1.66 7 Hurt +1.85 8 Stjernesund +1.98 9 Rast +2.10 10 Holtmann +2.12