Slalom Sestriere, Shiffrin trova la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo

Sestriere, 23 febbraio 2025 - L'incredulità alla visione della luca verde all'arrivo la dice lunga sul momento complicato di Mikaela Shiffrin, che invece doma lo slalom di Sestriere grazie a un tempo di 1:50.33. La statunitense vince davanti a Zrinka Ljutic (prima nella classifica di specialità) e Paula Moltzan rispettivamente per 61 e 64 centesimi e la vittoria non è come le altre: Her Majesty trova infatti il suo 100esimo successo in Coppa del Mondo e lo fa in una gara parca di emozioni per l'Italia. La migliore azzurra all'arrivo è Marta Rossetti, 16esima: Martina Peterlini è 19esima, mentre Lara Della Mea chiude 21esima.

Prima manche

La prima manche vede il successo parziale di Mikaela Shiffrin (Stati Uniti), che scende in 53.79: il podio momentaneo viene completato da Zrinka Ljuric (Croazia) e da Katharina Liensberger (Austria), attardate rispettivamente di 9 e 34 centesimi. La migliore italiana è Marta Rossetti, 14esima con un ritardo di 1.34: seguono Lara Della Mea, 19esima a 1.89 e Martina Peterlini, 22esima a 1.94, mentre restano fuori causa Lucrezia Lorenzi, 34esima, Vera Tschurtschenthaler, 42esima, Celina Haller, 48esima, Emilia Mondinelli, 52esima, Giorgia Collomb, 54esima, e Alice Pazzaglia, 59esima.

Seconda manche

Il primo tempo interessante lo piazza Ana Bucic Jogan (Slovenia), che scende in 1:52.98, migliorato di 6 centesimi dal tempo di Hanna Aronsson Elfman (Svezia). Al comando si porta poi A J Hurt (Stati Uniti) grazie a un crono di 1:52.07, abbassato di 90 centesimi da Cornelia Oehlund (Svezia). Il tempo totale di Martina Peterlini è invece 1:52.78, mentre il tempo di Lara Della Mea è 1:52.87: l'ultima italiana al cancelletto di partenza è Marta Rossetti, che scende in 1:52.19. Intanto, il sogno di Oehlund, 23esima al mattino, continua: poi scende in pista Paula Moltzan (Stati Uniti), che scrive il suo 1:50.97 come nuovo miglior tempo. Zrinka Ljutic (Croazia) va al comando con il suo 1:50.94: un tempo che viene migliorato di 61 centesimi da Mikaela Shiffrin, che trova così il suo 100esimo successo in Coppa del Mondo.

Classifica slalom di Sestriere

1) Mikaela Shiffrin (USA) in 1:50.33 2) Zrinka Ljutic (CRO) +0.61 3) Paula Moltzan (USA) +0.64 4) Katharina Liensberger (AUT) +0.76 5) Cornelia Oehlung (SWE) +0.84 6) Emma Aicher (GER) +1.10 7) Lena Duerr (GER) +1.13 8) Anna Swenn Larsson (SWE) +1.24 9) Wendy Holdener (SUI) +1.25 10) Andreja Slokar (SLO) +1.30

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Zrinka Ljutic (CRO) 489 2) Camille Rast (SUI) 450 3) Katharina Liensberger (AUT) 384 4) Wendy Holdener (SUI) 374 5) Lena Duerr (GER) 357

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 999 2) Lara Gut-Behrami (SUI) 809 3) Zrinka Ljutic (CRO) 753 4) Sara Hector (SWE) 666 5) Camille Rast (SUI) 662