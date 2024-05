Sci, il calendario provvisorio della Coppa del Mondo maschile e femminile 2024/25

Milano, 9 maggio 2024 – La stagione sciistica si è appena conclusa ma in casa azzurra ci si proietta già al 2024/2025. La Fis ha infatti diramato i calendari provvisori della prossima stagione di sci alpino, nella quale si disputeranno anche i Mondiali maschili e femminili in Austria a Saalbach (dal 4 al 16 febbraio). Tra le 38 gare della stagione maschile sembrano essere confermati gli appuntamenti italiani in Val Gardena (super-G e discesa libera il 20 e 21 dicembre prossimi), Alta Badia (gigante e Slalom il 22 e 23 dicembre), Bormio (discesa libera e super-g il 28 e 29 dicembre) e Madonna di Campiglio (slalom notturno l’8 gennaio). Ben sette saranno invece gli appuntamenti sul suolo italiano nel calendario femminile che prevede 36 gare complessive: Cortina (discesa e supergigante 18 e 19 gennaio), Plan de Corones (slalom gigante e gigante 21 gennaio), Sestriere (gigante slalom 22 e 23 febbraio) e infine La Thuile (discesa e slalom il 15 e 16 marzo). In casa FIS, a questo punto, si è pronti a partire per una nuova annata sportiva che si spera possa regalare nuovi trionfi ed emozioni a tinte ovviamente azzurre.

Il calendario della stagione maschile

Dom. 27/10/24 – GS Soelden (Aut)

Dom. 17/1/24 – SL Levi (Fin)

Dom. 24/11/24 – SL Gurgl (Aut)

Ven.-Dom. 06-08/12/24 – DH, SG, GS Beaver Creek (Usa)

Sab.-Dom. 14-15/12/24 – GS, SL Val d’Isère (Fra)

Ven.-Sab. 20-21/12/24 – SG, DH Val Gardena (Ita)

Dom.-Lun. 22-23/12/24 – GS, SL Alta Badia (Ita)

Sab.-Dom. 28-29/12/24 – DH, SG Bormio (Ita)

Mer. 08/01/25 – SL (notturno) Campiglio (Ita)

Sab.-Dom. 11-12/01/25 – GS, SL Adelboden (Sui)

Ven.-Dom. 17-19/01/25 – SG, DH, SL Wengen (Sui)

Ven.-Dom. 24-26/01/25 – SG, DH, SL Kitzbuehel (Aut)

Mar.-Mer. 28-29/01/25 – GS (notturno), SL (notturno) Schladming (Aut)

Dom. 02/02/25 – DH Garmisch (Ger)

Mar.-Dom. 04-16/02/25 – Mondiali di Saalbach (Aut)

Sab.-Dom. 22-23/02/25 – DH, SG Crans Montana (Sui)

Sab.-Dom. 01-02/03/25 – GS, SL Kranjska Gora (Slo)

Sab.-Dom. 08-09/03/25 – DH, SG Kvitfjell (Nor)

Sab.-Dom. 15-16/03/25 – GS, SL Hafjell (Nor)

Sab.-Gio. 22-27/03/25 – Finali Sun Valley (Usa)

Il calendario della stagione femminile

Sab. 26/10/24 – GS Soelden (Aut)

Sab. 16/11/24 – SL Levi (Fin)

Sab. 23/11/24 – SL Gurgl (Aut)

Sab. 30/11/24 – GS Killington (Usa)

Dom. 01/12/24 – SL Killington (Usa)

Sab. 38/12/24 – GS Mont Tremblant (Can)

Dom. 07/12/24 – GS Mont Tremblant (Can)

Sab. 14/12/24 – DH femminile Beaver Creek (Usa)

Dom. 15/12/24 – SG femminile Beaver Creek (Usa)

Sab. 21/12/24 – SG Sankt Moritz (Svi)

Dom. 22/12/24 – SG Sankt Moritz (Svi)

Sab. 28/12/24 – GS Semmering (Aut)

Dom. 29/12/24 – SL Semmering (Aut)

Sab. 04/01/25 – GS Kranjska Gora (Slo)

Dom. 05/01/25 – SL Kranjska Gora (Slo)

Sab. 11/01/25 – DH Sankt Anton (Aut)

Dom. 12/01/25 – SG Sankt Anton (Aut)

Mar. 14/01/25 – SL Flachau (Aut)

Sab. 18/01/25 – DH Cortina (Ita)

Dom. 19/01/25 – SG Cortina (Ita)

Mar. 21/01/25 – GS Kronplatz (Ita)

Sab. 25/01/25 – DH Garmisch (Ger)

Dom. 26/01/25 – SG Garmisch (Ger)

Gio. 30/01/25 – SL Courchevel (Fra)

dal 4 al 16 febbraio 2025 – Mondiali di Saalbach (Aut)

Sab. 22/02/25 – GS Sestriere (Ita)

Dom. 23/02/25 – SL Sestriere (Ita)

Ven. 28/02/25 – DH Kvitfjell (Nor)

Sab. 01/03/25 – DH Kvitfjell (Nor)

Dom. 02/03/25 – SG Kvitfjell (Nor)

Sab. 08/03/25 – GS Are (Sve)

Dom. 09/03/25 – SL Are (Sve)

Sab. 15/03/25 – DH La Thuile (Ita)

Dom. 16/03/25 – SG La Thuile (Ita)

dal 22 al 27 marzo 2025 – finali a Sun Valley (Usa)